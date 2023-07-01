Twitter ограничит количество публикаций в день, которые может видеть пользователь

Об этом сообщил владелец соцсети Илон Маск.

"Чтобы устранить экстремальный уровень сбора данных и манипулирование системой, мы применили временные ограничения", – пояснил Маск.

Отмечается, что проверенные аккаунты смогут читать 6 000 постов в сутки, непроверенные аккаунты - до 600 постов в сутки, а новые непроверенные аккаунты - до 300 постов в сутки.