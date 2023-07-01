Twitter ограничит количество публикаций в день, которые может видеть пользователь
Соцсеть Twitter временно ввела ограничения для своих пользователей по просмотру количества постов в сутки
Об этом сообщил владелец соцсети Илон Маск.
"Чтобы устранить экстремальный уровень сбора данных и манипулирование системой, мы применили временные ограничения", – пояснил Маск.
Отмечается, что проверенные аккаунты смогут читать 6 000 постов в сутки, непроверенные аккаунты - до 600 постов в сутки, а новые непроверенные аккаунты - до 300 постов в сутки.
- Twitter закрыл доступ к публикациям неавторизованным пользователям и теперь потребует от них иметь учетную запись в соцсети для просмотра твитов.
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