Twitter начал тестировать функцию редактирования твитов
1 сентября Twitter начал тестировать функцию редактирования твитов, которая сейчас была недоступна пользователям
Об этом информируют на официальном аккаунте Twitter .
В сообщении отмечают, что некоторые пользователи уже могли увидеть отредактированный твит. В настоящее время эта функция находится на стадии тестирования.
"Если вы видите отредактированный твит, это потому, что мы тестируем кнопку редактирования", – пишет Twitter.
Интересно, что не все пользователи с радостью восприняли новую функцию в Twitter. По мнению некоторых из них, неизменность твитов и была особенностью Twitter.
Появление такой функции было самым высоким среди запросов пользователей, однако не все с радостью восприняли возможное обновление. По мнению некоторых из них, особенность Twitter была именно в неизменности твитов.
"Мы скоро потеряем оригинальность, Twitter", - написал один из пользователей.
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