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Twitter начал тестировать функцию редактирования твитов

1 сентября, 2022 четверг
17:05
Технологии Twitter

1 сентября Twitter начал тестировать функцию редактирования твитов, которая сейчас была недоступна пользователям

Об этом информируют на официальном аккаунте Twitter .

В сообщении отмечают, что некоторые пользователи уже могли увидеть отредактированный твит. В настоящее время эта функция находится на стадии тестирования.

"Если вы видите отредактированный твит, это потому, что мы тестируем кнопку редактирования", – пишет Twitter.

Интересно, что не все пользователи с радостью восприняли новую функцию в Twitter. По мнению некоторых из них, неизменность твитов и была особенностью Twitter.

Появление такой функции было самым высоким среди запросов пользователей, однако не все с радостью восприняли возможное обновление. По мнению некоторых из них, особенность Twitter была именно в неизменности твитов.

"Мы скоро потеряем оригинальность, Twitter", - написал один из пользователей.

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