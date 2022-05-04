Twitter может частично стать платным
Миллиардер Илон Маск проанонсировал, что соцсеть Twitter может частично стать платной
Об этом Маск написал в своем Twitter.
"Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, будет небольшая цена для коммерческих/государственных пользователей", - говорится в твите Илона Маска.
В конце апреля стало известно, что Маск договорился о покупке Twitter-а за $44 миллиарда.
- Команда NFT-музея MetaHistory создала специальный NFT-экспонат в благодарность Илону Маску.
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