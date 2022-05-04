Twitter может частично стать платным

Об этом Маск написал в своем Twitter.



"Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, будет небольшая цена для коммерческих/государственных пользователей", - говорится в твите Илона Маска.



В конце апреля стало известно, что Маск договорился о покупке Twitter-а за $44 миллиарда.

Команда NFT-музея MetaHistory создала специальный NFT-экспонат в благодарность Илону Маску.