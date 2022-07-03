Twitter и YouTube британской армии сломали хакеры

Об этом они написали в Twitter.

"Нам известно об изломе учетных записей армии в Twitter и YouTube, и сейчас идет расследование. Армия очень серьезно относится к информационной безопасности и решает этот вопрос. До завершения расследования было бы неуместно давать дальнейшие комментарии", - говорится в сообщении.

Издание Reuters сообщает, что по состоянию на 18:00 по Гринвичу аккаунт сделал несколько ретвитов рекламных сообщений. А аккаунт YouTube был переименован в Ark Invest и показал несколько видео, связанных с криптовалютой.

Сейчас на аккаунт в твиттере подписаны 362 тыс. человек, а на YouTube-канале – 177 тыс. человек.

27 июня хакерская группировка, связанная с Россией, взяла на себя ответственность за массовую DDoS-атаку на сайты литовских госучреждений и частных компаний, чтобы таким образом шантажировать страну и побуждать ее отказаться от ограничений транзита в Калининградскую область.

30 июня глава Госспецсвязи подчеркнул , что в Украине продолжается первая масштабная война в киберпространстве. Сейчас нашу страну и США российские хакеры атакуют больше всего.

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