Twitter и YouTube британской армии сломали хакеры
Министерство обороны Великобритании заявило, что аккаунты британской армии в Twitter и YouTube были сломаны
Об этом они написали в Twitter.
"Нам известно об изломе учетных записей армии в Twitter и YouTube, и сейчас идет расследование. Армия очень серьезно относится к информационной безопасности и решает этот вопрос. До завершения расследования было бы неуместно давать дальнейшие комментарии", - говорится в сообщении.
Издание Reuters сообщает, что по состоянию на 18:00 по Гринвичу аккаунт сделал несколько ретвитов рекламных сообщений. А аккаунт YouTube был переименован в Ark Invest и показал несколько видео, связанных с криптовалютой.
Сейчас на аккаунт в твиттере подписаны 362 тыс. человек, а на YouTube-канале – 177 тыс. человек.
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