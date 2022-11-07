Twitter должен стать самым точным источником информации, - Маск
Миллиардер Илон Маск, который приобрел Twitter, сказал, что намерен сделать соцсеть самым точным источником информации
Об этом он написал в сети.
"Twitter должен стать самым точным источником информации о мире. Это наша миссия", – отметил Маск.
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Он также рассказал о своей приверженности к свободе слова.
"Моя приверженность к свободе слова распространяется даже на то, что я не забанил аккаунт, отслеживающий движение моего самолета, хотя это представляет прямой риск для моей личной безопасности", - написал бизнесмен.
- 27 октября стало известно, что Маск завершил эпопею с покупкой Twitter. По его словам, он это сделал, чтобы помочь человечеству.
- 28 октября стало известно, что Маск планирует стать гендиректором компании, а в ЕС пообещали внимательно следить за тем, чтобы он не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти. В то же время миллиардер пообещал, что будет соблюдать законы ЕС.
- Позже Илон Маск распустил совет директоров Twitter.
- Также сообщалось, что Twitter начнет взимать $20 в месяц за синюю галочку верификации.
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