Twitter будет удалять фотографии людей, опубликованные без их согласия
Пользователи соцсети Twitter смогут по запросу удалять фотографии, обнародованные без их согласия
Об этом говорится в блоге соцсети.
"Это обновление позволит нам принимать меры по медиафайлам, в которых нет явного оскорбительного содержания, при условии, что они размещены без согласия изображенного лица", - говорится в сообщении.
Так, публикации могут быть удалены, если Twitter получит сообщение о том, что фотография или видеозапись были обнародованы без согласия изображенного на них человека.
В свою очередь такая функция не будет распространяться на фото и видео, а также сопровождающие их твиты с участием общественных деятелей, если сообщение опубликовано в общественных интересах или повышает ценность публичного обсуждения.
Также пользователи не могут делиться такими типами частной информации или медиа без разрешения лица, которому она принадлежит:- информацию о домашнем адресе или физическом местоположении, включая адреса, координаты GPS или другую идентификационную информацию, связанную с местами, которые считаются приватными;
- документы, удостоверяющие личность, включая государственные удостоверения личности и номера социального страхования или другие национальные удостоверения личности – примечание: мы можем делать ограниченные исключения в регионах, где эта информация не считается частной;
- контактная информация, включая непубличные личные номера телефонов или электронные адреса;
- информация о финансовом счете, включая данные банковского счета и кредитной карты;
- другую личную информацию, включая биометрические данные или медицинские записи.
- Напомним, в понедельник, 29 ноября, соучредитель и генеральный директор Twitter Джек Дорси заявил, что уходит со своего поста и объявил о назначении нового гендиректора Парага Агравала.
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