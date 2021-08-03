Twitter будет сотрудничать с двумя мировыми медиа для борьбы с фейками

Об этом сообщает пресс-служба Twitter .

В Twitter отметили, что это сотрудничество позволит обеспечить быстрый доступ к точной и достоверной информации, "когда факты противоречивы".

Сейчас специальная команда соцсети помогает людям принимать обоснованные решения о том, что они видят в твиттере.



Когда в соцсети происходят масштабные обсуждения, или же такие, что быстро разрастаются, могут быть "противоречивыми, деликатными, содержать информацию, потенциально вводит в заблуждение", эта команда поднимает соответствующий дискуссии контекст из надежных источников.