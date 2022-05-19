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Twitter будет бороться с дезинформацией о войне в Украине

19 мая, 2022 четверг
20:12
Общество

Twitter будет размещать предупреждающие уведомления перед некоторым обманчивым содержимым о войне в Украине и ограничит распространение заявлений, опровергаемых проверенными источниками

Об этом пишет Reuters.

Издание сообщает, что усиление борьбы против дезинформации вокруг российского вторжения в Украину, которое Москва называет "специальной военной операцией", является частью новой политики, определяющей то, как Twitter будет подходить к дезинформации во время кризисов.

Илон Маск, недавно купивший Twitter, заявил, что сайт должен быть платформой свободы слова. Новые предупреждения будут уведомлять пользователей о том, что твит нарушил правила, но все равно позволят людям просматривать его и комментировать. Платформа не будет рекомендовать такие твиты, а ретвиты будут отключены.

Приоритетно будут сообщать об обманчивых твитах из аккаунтов, таких как проверенные пользователи или официальные государственные профили. Также приоритетным будет содержимое, которое может причинить вред людям на местах.

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  • 15 мая юристы компании Twitter обвинили миллиардера Илона Маска в нарушении соглашения о покупке социальной сети.

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