Twitter будет бороться с дезинформацией о войне в Украине
Twitter будет размещать предупреждающие уведомления перед некоторым обманчивым содержимым о войне в Украине и ограничит распространение заявлений, опровергаемых проверенными источниками
Об этом пишет Reuters.
Издание сообщает, что усиление борьбы против дезинформации вокруг российского вторжения в Украину, которое Москва называет "специальной военной операцией", является частью новой политики, определяющей то, как Twitter будет подходить к дезинформации во время кризисов.
Илон Маск, недавно купивший Twitter, заявил, что сайт должен быть платформой свободы слова. Новые предупреждения будут уведомлять пользователей о том, что твит нарушил правила, но все равно позволят людям просматривать его и комментировать. Платформа не будет рекомендовать такие твиты, а ретвиты будут отключены.
Приоритетно будут сообщать об обманчивых твитах из аккаунтов, таких как проверенные пользователи или официальные государственные профили. Также приоритетным будет содержимое, которое может причинить вред людям на местах.
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