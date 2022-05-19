Twitter будет бороться с дезинформацией о войне в Украине

Об этом пишет Reuters.

Издание сообщает, что усиление борьбы против дезинформации вокруг российского вторжения в Украину, которое Москва называет "специальной военной операцией", является частью новой политики, определяющей то, как Twitter будет подходить к дезинформации во время кризисов.

Илон Маск, недавно купивший Twitter, заявил, что сайт должен быть платформой свободы слова. Новые предупреждения будут уведомлять пользователей о том, что твит нарушил правила, но все равно позволят людям просматривать его и комментировать. Платформа не будет рекомендовать такие твиты, а ретвиты будут отключены.

Приоритетно будут сообщать об обманчивых твитах из аккаунтов, таких как проверенные пользователи или официальные государственные профили. Также приоритетным будет содержимое, которое может причинить вред людям на местах.

25 апреля СМИ сообщили, что Илон Маск покупает Twitter за $46 миллиардов.

4 мая миллиардер Илон Маск проанонсировал, что соцсеть Twitter может частично стать платной.

Маск пообещал после того, как Twitter полностью перейдет и его собственность, отменить запрет на публикации для Дональда Трампа

15 мая юристы компании Twitter обвинили миллиардера Илона Маска в нарушении соглашения о покупке социальной сети.

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