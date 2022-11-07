Twitter будет блокировать пользователей, которые будут выдавать себя за других людей

Об этом бизнесмен написал в своем twitter .

Он отметил, что в случае смены имени, "синяя галочка" (знак верификации, - ред.) на время будет исчезать.

"Раньше мы выдавали предупреждения, однако теперь, когда мы запускаем масштабную проверку, предупреждений не будет. Это будет четкое условие для регистрации в Twitter Blue", – пишет Маск.

The Guardian сообщает, что заявление было обнародовано из-за того, что несколько знаменитостей использовали имя Илона Маска. В воскресенье, 7 ноября, американская комедиантка Кэти Гриффин переименовала свой аккаунт по имени бизнесмена, при этом имея "синюю галочку". В тот же день ее twitter была заблокирована.

Так же поступила актриса Валери Бертинелли, опубликовав под именем Маска несколько твитов в поддержку Демократической партии.

Отмечается, что блокировки были введены из-за опасений, что пользователи начнут использовать "синюю галочку" для мошенничества. Бертинелли позже написала, что "синяя галочка" больше не имеет смысла, поскольку раньше она была знаком подтверждения личности известных людей во избежание обмана, а теперь ее может купить любой пользователь.

31 октября стало известно, что Twitter начнет взимать $20 в месяц за синюю галочку верификации. Суть новшеств состоит в том, чтобы заменить Twitter Blue, дополнительную подписку компании стоимостью $4,99 на более дорогую подписку, включающую верификацию аккаунта.

7 ноября миллиардер Илон Маск сказал, что преследует цель сделать соцсеть самым точным источником информации.

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