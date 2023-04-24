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Twitter безвозмездно восстановил "синюю галочку" знаменитым аккаунтам

24 апреля, 2023 понедельник
06:41
Технологии

В соцсети Twitter возвращают "синюю галочку" без оплаты за подписку некоторым аккаунтам, имеющим более миллиона подписчиков

Об этом информирует The Guardian.

"Решение сайта восстановить статус "проверено", не различая платных и бесплатных пользователей, привело к критике за ложную рекламу, поскольку шаблонный отказ от ответственности для этих пользователей неточно описывает их статус как предоставленный "том, что они подписаны на Twitter Blue", - пишет ведомство.

В частности, "синюю галочку" вернули знаменитостям таким, как Бейонсе, Гарри Кейн, Ричард Осман и Виктория Бекхэм.

До приобретения Илоном Маском Twitter "синяя галочка" была значком верификации, которая предоставлялась бесплатно. Символ "проверено" использовался как инструмент аутентификации, призванный помочь остановить фейковые аккаунты и распространение дезинформации.

Маск ввел новые правила. Сейчас этот символ указывает, что аккаунт имеет премиум подписку Twitter Blue, и при оплате происходит процесс верификации. В среднем цена подписки составляет около 8 долларов в месяц.

20 апреля те, кто имел символ "проверено", но не заплатил за подписку, начал терять "галочку".

"Общедоступные данные показывают, что менее 500 из 400 тысяч устаревших пользователей зарегистрировались, и почти столько же пользователей отменили свою подписку одновременно, увеличив чистый доход менее чем на 300 долларов в месяц", - говорится в сообщении.

"Синяя галочка" верификации появилась даже у умерших людей, в частности, актера Пола Уокера, которого не стало в 2013 году, умершего в 2018 году шеф-повара Энтони Бурдена и саудовского журналиста Джамаля Хашогги, убитого в том же году.

  • Ранее Twitter заменил синюю птичку на логотипе своего сайта на собаку, что является символом криптовалюты Dogecoin.
  • Впоследствии бизнесмен Илон Маск заявил, что сокращение штата начали давать свои плоды, а большинство рекламодателей вернулись на платформу, поэтому теперь Twitter "почти безубыточный".
  • Теперь в социальной сети Twitter пользователям разрешено взимать плату за доступ к своему контенту - от длинного текста до многочасового видео.
  • Twitter снял ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем, после того как его приобрел технологический миллиардер Илон Маск.
  • Стивен Кинг выступил с предложением передать свою отметку о верификации в Twitter Благотворительном фонде Сергея Притулы, Маск отреагировал на это предложение писателя.
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