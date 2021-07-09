Твоя жена - это мужик в семье, а ты мелкая деревенщина, - МакГрегор жестко обратился к Пуарье

Об этом сообщает "Чемпион".

В Лас-Вегасе состоялась финальная пресс-конференция поединка между экс-чемпионом UFC в двух дивизионах Конором МакГрегором и Дастином Пуарье. Во время битвы взглядов ирландец ударил соперника ногой, а также жестко обратился к сопернику.



"Ты будешь бегать как собака в октагоне, ты - маленькая суч * а. Я потанцую на твоей голове. Твоя жена - это мужик в семье. Ты - мелкая и глупая деревенщина", - сказал Макгрегор к Пуарье.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Пуарье состоится в ночь на 11 июля по киевскому времени. Поединок пройдет на UFC264 в Лас-Вегасе.



В первом поединке в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, который прошел в январе 2021 Пуарье отомстил за поражение и нокаутировал ирландца во втором раунде.