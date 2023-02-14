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Творожное печенье в форме треугольников. Рецепт

14 февраля, 2023 вторник
15:41

Предлагаем рецепт вкуснейшего и простого в приготовлении сырного печенья в форме треугольников

Ингредиенты (ориентировочно на 25 штук печенья):

  • Сыр – 250 г
  • 100 г сливочного масла
  • 150/180 г муки
  • Сахар – 3/4 столовые ложки
  • Полторы чайной ложки разрыхлителя
  • Щепотка соли

Приготовление:

  • Сыр со щепоткой соли разминаем до состояния однородной массы (чтобы не осталось комочков)
  • Добавляем растопленное сливочное масло
  • Перемешиваем
  • Добавляем муку через сито
  • Добавляем разрыхлитель через сито.
  • Замешиваем тесто и делаем из него шар
  • Прячем на час тесто в холодильник
  • Далее вытаскиваем шарик из теста, чтобы нагреть его до комнатной температуры.
  • Следующим этапом раскатываем тесто (толщина до 3 мм) на ровной поверхности, усыпанной мукой.
  • Кулинарным кольцом нарезаем из теста кружочки (10 см в диаметре)
  • Далее каждый кружочек одной стороной кладем в блюдце с сахаром
  • Сворачиваем его пополам засахаренной стороной внутрь
  • Дальше снова одну сторону уже половины кружочка кладем в сахар
  • И так же сворачиваем сахарной стороной внутрь
  • Слегка приминаем наши четвертинки печенья
  • И еще раз посыпаем сахаром с одной стороны
  • Выкладываем наши треугольники на противень сахаром вверх
  • Противень заранее застилаем бумагой для выпечки
  • Ставим противень в разогретую духовку (до 200°)
  • Выпекаем 25 минут до золотистой корочки
  • Вытаскиваем противень из духовки
  • Перекладываем творожные треугольнички в тарелку
  • Даем вкусности остыть
  • Творожное печенье в форме треугольников готово (в охлажденном виде)
  • Подаем десерт к столу

Приятного аппетита!

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