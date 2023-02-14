Качественный переворот на рынке топлива: сеть АЗК UPG поставляет топливо ведущих НПЗ мира
Инфографика
Творожное печенье в форме треугольников. Рецепт
Предлагаем рецепт вкуснейшего и простого в приготовлении сырного печенья в форме треугольников
Ингредиенты (ориентировочно на 25 штук печенья):
- Сыр – 250 г
- 100 г сливочного масла
- 150/180 г муки
- Сахар – 3/4 столовые ложки
- Полторы чайной ложки разрыхлителя
- Щепотка соли
Приготовление:
- Сыр со щепоткой соли разминаем до состояния однородной массы (чтобы не осталось комочков)
- Добавляем растопленное сливочное масло
- Перемешиваем
- Добавляем муку через сито
- Добавляем разрыхлитель через сито.
- Замешиваем тесто и делаем из него шар
- Прячем на час тесто в холодильник
- Далее вытаскиваем шарик из теста, чтобы нагреть его до комнатной температуры.
- Следующим этапом раскатываем тесто (толщина до 3 мм) на ровной поверхности, усыпанной мукой.
- Кулинарным кольцом нарезаем из теста кружочки (10 см в диаметре)
- Далее каждый кружочек одной стороной кладем в блюдце с сахаром
- Сворачиваем его пополам засахаренной стороной внутрь
- Дальше снова одну сторону уже половины кружочка кладем в сахар
- И так же сворачиваем сахарной стороной внутрь
- Слегка приминаем наши четвертинки печенья
- И еще раз посыпаем сахаром с одной стороны
- Выкладываем наши треугольники на противень сахаром вверх
- Противень заранее застилаем бумагой для выпечки
- Ставим противень в разогретую духовку (до 200°)
- Выпекаем 25 минут до золотистой корочки
- Вытаскиваем противень из духовки
- Перекладываем творожные треугольнички в тарелку
- Даем вкусности остыть
- Творожное печенье в форме треугольников готово (в охлажденном виде)
- Подаем десерт к столу
Приятного аппетита!
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+3°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.44
Покупка 39.44Продажа 40.15
-
EUR
Покупка 41.79Продажа 42.7
- Актуальное
- Важное
2023, вторник
14 февраля
17:02
Цель фарисейства РПЦ и связанной с ней УПЦ – отмена Томоса. Наша цель – имплементация Томоса в законодательство
16:12
В ОК "Юг" проверяют информацию о насильственном задержании мужчины в Одессе людьми в военной форме
16:12
Эксклюзив
Сил оккупантов на северных границах Украины для нового вторжения недостаточно, - спикер ГПСУ
15:53
СБУ сообщила о подозрении заместителю начальника генштаба РФ, руководившему полномасштабным вторжением
15:52
Эксклюзив
Успешное контрнаступление ВСУ на Юге может перерасти в операцию по освобождению Крыма, - генерал Маломуж
14:54
Пригожин заявил, что правительство РФ запретило вербовать заключенных из-за "высокой эффективности ЧВК"
14:10
Германия возобновит производство боеприпасов к зенитным орудиям Gepard, которые она передала Украине
13:47
В Молдову под видом футбольных фанатов могли въехать диверсанты из Сербии. Белград требует доказательств
13:42
В Европе действует шпионская сеть РФ, которая пытается помешать поставке оружия Украине, - разведка
13:27
Эксклюзив
Украина ничего не сделала с инвестклиматом для развития предприятий ОПК, – политолог Магда
12:44
Пытались перевести деньги врагу: СБУ разоблачила мошенников, похитивших у жителей Мариуполя почти 100 млн грн
12:04
Эксклюзив
Глава Пентагона перед заседанием в формате "Рамштайн" пообещал Украине помощь в контрнаступлении весной
11:13
В Кремле отреагировали на информацию украинской разведки о намерении РФ совершить госпереворот в Молдове
11:03
Гайдай предупредил, что в Луганской области в ближайшее время могут усилиться атаки оккупантов