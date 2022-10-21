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Творожная запеканка на молоке
Как приготовить запеканку на молоке, нежную и аппетитную? Один из секретов ее приготовления – запекать при низкой температуре. Второй секрет – качество продуктов. Подавать к столу творожную запеканку можно как в теплом, так и в холодном виде, а полить сверху – сметаной, или джемом, или… ничем. Потому что ее вкус и без добавок непревзойденный
Ингредиенты творожной запеканки на молоке на 4 порции:
- 4 куриных яйца
- 750 г рассыпчатого творога
- 4 ст. ложки манной крупы
- 1 стакан молока
- 4 ст. ложки сахара
- 2 г ванилина
Пошаговая инструкция по приготовлению творожной запеканки на молоке:
- Тщательно перетираем яйца с сахаром
- Добавляем молоко, ванилин
- Снова тщательно перемешиваем
- Выкладываем творог в глубокую миску
- Добавляем манку в творог, вымешиваем.
- Добавляем смесь яиц, молока, сахара, ванилина
- По желанию добавляем ягоды или фрукты
- Снова тщательно перемешиваем всю массу, желательно блендером
- Смазываем сливочным маслом разогретую форму
- Вливаем в разогретую форму творожную массу
- Разогреваем духовку до 200 градусов
- Ставим форму в духовку на 40-45 мин.
- Вынимаем форму из духовки
- Даем нашей запеканке остыть
Приятного аппетита!
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