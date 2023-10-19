TVORCHI выпустили новый клип накануне тура по Украине

Видео появилось на официальном Ютуб-канале.

"Эту песню мы написали после первой части нашего Всеукраинского тура. Мы дали концерты в одиннадцати городах Украины и в каждом городе где были, в каждом зале видели людей, которые хотят одного – мира и победы. Тысячи людей, объединенных одним-единым желанием. Это единство – движущая сила, о которой иногда под бременем обстоятельств мы забываем и в то же время становимся очень уязвимыми", – рассказали TVORCHI .

Сообщается, что через несколько дней начнется вторая часть тура, на востоке страны, где впервые прозвучит песня "Разом" вживую.

"Хотим привезти ее в города, которым сейчас особенно нелегко, и сказать - мы здесь и там, где бы ни были, мы вместе, все равно, держимся", - добавляет группа.

Клип начинается с цитаты африканской поговорки, которую читает голосом солиста TVORCHI Джеффри: "Если хочешь идти быстро – уходи один. Если хочешь идти далеко – идите вместе". Видео наполнено аллегориями и глубокими значениями. Участники группы в тяжелых многослойных образах идут бок о бок против сильных порывов сбивающего с ног ветра.

Клип снимали более десяти часов на территории кампуса Киевского политехнического университета имени Игоря Сикорского. Ураган имитировался с помощью мощного вентилятора, а костюмы каждого из артистов весили более 10 килограммов.

Впервые TVORCHI исполнят трек "Разом" вживую во время концертов во второй части благотворительного тура Heart of Steel:

23 октября - Суммы

24 октября – Полтава

26 октября – Харьков

27 октября – Кривой Рог

28 октября – Днепр.

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