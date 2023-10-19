TVORCHI выпустили новый клип накануне тура по Украине
Музыкальная группа TVORCHI перед своим туром по городам Украины показала видеоработу на новый сингл "Разом", посвященный единству нации в сложное время
Видео появилось на официальном Ютуб-канале.
"Эту песню мы написали после первой части нашего Всеукраинского тура. Мы дали концерты в одиннадцати городах Украины и в каждом городе где были, в каждом зале видели людей, которые хотят одного – мира и победы. Тысячи людей, объединенных одним-единым желанием. Это единство – движущая сила, о которой иногда под бременем обстоятельств мы забываем и в то же время становимся очень уязвимыми", – рассказали TVORCHI .
Сообщается, что через несколько дней начнется вторая часть тура, на востоке страны, где впервые прозвучит песня "Разом" вживую.
"Хотим привезти ее в города, которым сейчас особенно нелегко, и сказать - мы здесь и там, где бы ни были, мы вместе, все равно, держимся", - добавляет группа.
Клип начинается с цитаты африканской поговорки, которую читает голосом солиста TVORCHI Джеффри: "Если хочешь идти быстро – уходи один. Если хочешь идти далеко – идите вместе". Видео наполнено аллегориями и глубокими значениями. Участники группы в тяжелых многослойных образах идут бок о бок против сильных порывов сбивающего с ног ветра.
Клип снимали более десяти часов на территории кампуса Киевского политехнического университета имени Игоря Сикорского. Ураган имитировался с помощью мощного вентилятора, а костюмы каждого из артистов весили более 10 килограммов.
Впервые TVORCHI исполнят трек "Разом" вживую во время концертов во второй части благотворительного тура Heart of Steel:
- 23 октября - Суммы
- 24 октября – Полтава
- 26 октября – Харьков
- 27 октября – Кривой Рог
- 28 октября – Днепр.
Все 100% продажи билетов будут перечислены на покупку инкубаторов для преждевременно рожденных младенцев.
- 9 июня украинские группы The Hardkiss и TVORCHI представили совместный трек под названием "Мечтатели".
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