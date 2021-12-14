TVORCHI, KALUSH, Пивоваров и Wellboy: премия YUNA объявила номинантов 2022 года
Музыкальная премия YUNA во вторник, 14 декабря, объявила претендентов на статуэтку 2022 года, среди них в наибольшее количество номинаций попали TVORCHI, KALUSH, Wellboy, Артем Пивоваров, Макс Барских и Дорофеева
Об этом идет речь на сайте премии.
На награды YUNA 2022 претендуют работы исполнителей, выпущенных в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.
На победу в категориях "Лучшая исполнительница". "Лучший исполнитель", "Лучшая поп-группа" и "Лучшая рок-группа" могут быть номинированы только те артисты, которые в течение этого периода выпустили минимум две новые песни.
Номинантами YUNA 2022 стали:
"Лучший исполнитель":
- DANTES;
- MAX BARSKIH;
- MONATIK;
- Wellboy;
- Артем Пивоваров.
"Лучшая исполнительница":
- alyona alyona;
- DOROFEEVA;
- Jerry Heil;
- NK;
- Тина Король.
- KALUSH;
- KAZKA;
- LATEXFAUNA;
- TVORCHI;
- КОРРУПЦИЯ.
"Лучшая рок-группа":
- The HARDKISS;
- БЕZ ОГРАНИЧЕНИЙ;
- Бумбокс;
- Океан Эльзы;
- СКАЙ.
- Go_A – SHUM;
- Wellboy - Гуси;
- KALUSH - Звезды;
- KAZKA - Мята;
- Артем Пивоваров – Рандеву.
"Лучшая песня на другом языке":
- MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller;
- TVORCHI - Falling;
- DOROFEEVA - gorit;
- MONATIK - Зажигать / JOMO;
- NK – Красное вино.
- KALUSH – Hotin;
- ONUKA - KOLIR;
- TVORCHI - ROAD;
- The HARDKISS - Живая и не железная;
- NK – Красное вино.
- MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller;
- Go_A – SHUM;
- Wellboy - Вишни;
- Wellboy - Гуси;
- MONATIK - Зажигать / JOMO;
- Артем Пивоваров – Рандеву.
- MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller;
- Бумбокс & Саша Чемеров – Любила;
- Океан Эльзы & Один в каноэ - Город весны;
- KAZKA & ALEKSEEV – Рядом;
- Александр Пономарев, DZIDZIO, ALEKSEEV, Артем Пивоваров.
- DOROFEEVA;
- MOLFAR;
- Skofka;
- Wellboy;
- Лилу45.
"Лучшее концертное шоу":
- DOROFEEVA - Dofamin;
- MAX BARSKIH - Bestseller;
- MONATIK - Made With Love and Rythm;
- TVORCHI - ROAD;
- Артем Пивоваров - Стихина акустика.
- TVORCHI - Crush;
- TVORCHI - Falling;
- ONUKA - GUMA;
- Go_A – SHUM;
- TVORCHI - Лицом к лицу.
- MamaRika – KAVA;
- ТНМК – Весну;
- KALUSH & Skofka - Домой;
- KALUSH - Звезды;
- KALUSH & Кристина Соловой - Такси.
"Лучший эстрадный хит":
- СолоХа – Ваша мать;
- Олег Винник & Элина Иващенко - Бриллианты;
- DZIDZIO - Зимняя сказка;
- Олег Винник, ПТП, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов, Positiff – К счастью;
- Ирина Билык - Не сдерживай взгляд.
- DAKOOKA;
- Green Grey;
- LAYAH;
- SINOPTIK;
- Курган и агрегат.
Справка: "YUNA" - украинская ежегодная национальная профессиональная музыкальная премия. Аббревиатура YUNA расшифровывается как Yearly Ukrainian National Awards. Премия основана 27 октября 2011, ее соучредителями являются Павел Шилько и Мохаммад Захур, а генеральным продюсером - Павел Шилько.
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