TVORCHI, KALUSH, Пивоваров и Wellboy: премия YUNA объявила номинантов 2022 года

Об этом идет речь на сайте премии.



На награды YUNA 2022 претендуют работы исполнителей, выпущенных в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.



На победу в категориях "Лучшая исполнительница". "Лучший исполнитель", "Лучшая поп-группа" и "Лучшая рок-группа" могут быть номинированы только те артисты, которые в течение этого периода выпустили минимум две новые песни.



Номинантами YUNA 2022 стали:



"Лучший исполнитель":

DANTES;

MAX BARSKIH;

MONATIK;

Wellboy;

Артем Пивоваров.

alyona alyona;

DOROFEEVA;

Jerry Heil;

NK;

Тина Король.

KALUSH;

KAZKA;

LATEXFAUNA;

TVORCHI;

КОРРУПЦИЯ.

The HARDKISS;

БЕZ ОГРАНИЧЕНИЙ;

Бумбокс;

Океан Эльзы;

СКАЙ.

Go_A – SHUM;

Wellboy - Гуси;

KALUSH - Звезды;

KAZKA - Мята;

Артем Пивоваров – Рандеву.

MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller;

TVORCHI - Falling;

DOROFEEVA - gorit;

MONATIK - Зажигать / JOMO;

NK – Красное вино.

KALUSH – Hotin;

ONUKA - KOLIR;

TVORCHI - ROAD;

The HARDKISS - Живая и не железная;

NK – Красное вино.

MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller;

Go_A – SHUM;

Wellboy - Вишни;

Wellboy - Гуси;

MONATIK - Зажигать / JOMO;

Артем Пивоваров – Рандеву.

MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller;

Бумбокс & Саша Чемеров – Любила;

Океан Эльзы & Один в каноэ - Город весны;

KAZKA & ALEKSEEV – Рядом;

Александр Пономарев, DZIDZIO, ALEKSEEV, Артем Пивоваров.

DOROFEEVA;

MOLFAR;

Skofka;

Wellboy;

Лилу45.

DOROFEEVA - Dofamin;

MAX BARSKIH - Bestseller;

MONATIK - Made With Love and Rythm;

TVORCHI - ROAD;

Артем Пивоваров - Стихина акустика.

TVORCHI - Crush;

TVORCHI - Falling;

ONUKA - GUMA;

Go_A – SHUM;

TVORCHI - Лицом к лицу.

MamaRika – KAVA;

ТНМК – Весну;

KALUSH & Skofka - Домой;

KALUSH - Звезды;

KALUSH & Кристина Соловой - Такси.

СолоХа – Ваша мать;

Олег Винник & Элина Иващенко - Бриллианты;

DZIDZIO - Зимняя сказка;

Олег Винник, ПТП, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов, Positiff – К счастью;

Ирина Билык - Не сдерживай взгляд.

DAKOOKA;

Green Grey;

LAYAH;

SINOPTIK;

Курган и агрегат.

"Лучшая исполнительница":"Лучшая поп-группа":"Лучшая рок-группа":"Лучшая песня":"Лучшая песня на другом языке":"Лучший альбом":"Лучший видеоклип":"Лучший дуэт/коллаборация":"Открытие года":"Лучшее концертное шоу":"Лучший электронный хит":"Лучший хип-хоп хит":"Лучший эстрадный хит":"Другой формат":Справка: "YUNA" - украинская ежегодная национальная профессиональная музыкальная премия. Аббревиатура YUNA расшифровывается как Yearly Ukrainian National Awards. Премия основана 27 октября 2011, ее соучредителями являются Павел Шилько и Мохаммад Захур, а генеральным продюсером - Павел Шилько.