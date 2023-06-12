TVORCHI и The Hardkiss презентовали клип на общую песню "Мрійники"
В понедельник, 12 июня, украинские музыканты Tvorchi и The Hardkiss показали клип на совместную композицию "Мрійники" ("Мечтатели")
Видео появилось в ютуб-канале.
"Вызовы нового сумасшедшего мира преодолеют только мечтатели. Как показывает реальность, в нашей жизни возможно все… Тем, кто отчаянно верит в светлое, сильным и смелым выпала судьба объединиться и создавать новое будущее", – говорится в описании к клипу.
Клип сняла украинский режиссер Наталья Иванова.
В видео рассказывается о четырех мечтателях-путешественниках, которым высшие силы подготовили задачу – объединиться, чтобы найти источник силы.
9 июня украинские группы The Hardkiss и TVORCHI представили совместный трек под названием "Мечтатели".
Релиз песни "Мечтатели" от The Hardkiss и TVORCHI был запланирован на неделю раньше, но из-за трагедий в Украине музыканты решили его отложить.
Известно, что композицию "Мечтатели" группы начали готовить еще в 2021 году.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.79
Покупка 36.79Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 39.69Продажа 40.5
- Актуальное
- Важное