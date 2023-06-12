TVORCHI и The Hardkiss презентовали клип на общую песню "Мрійники"

Видео появилось в ютуб-канале.

"Вызовы нового сумасшедшего мира преодолеют только мечтатели. Как показывает реальность, в нашей жизни возможно все… Тем, кто отчаянно верит в светлое, сильным и смелым выпала судьба объединиться и создавать новое будущее", – говорится в описании к клипу.

Клип сняла украинский режиссер Наталья Иванова.

В видео рассказывается о четырех мечтателях-путешественниках, которым высшие силы подготовили задачу – объединиться, чтобы найти источник силы.

9 июня украинские группы The Hardkiss и TVORCHI представили совместный трек под названием "Мечтатели".

Релиз песни "Мечтатели" от The Hardkiss и TVORCHI был запланирован на неделю раньше, но из-за трагедий в Украине музыканты решили его отложить.

Известно, что композицию "Мечтатели" группы начали готовить еще в 2021 году.