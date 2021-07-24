Твое олимпийское золото еще впереди: Зеленский поздравил Билодид с наградой Игр в Токио

Об этом Зеленский написал в twitter.

"Поздравляю Дарью Билодид с завоеванием бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио! Верю, что эта награда положит хорошее начало успехам украинских олимпийцев на соревнованиях. Гордимся настойчивостью Дарьи. Твое олимпийское золото еще впереди!" - написал Зеленский.

Билодид получила бронзовую награду в категории до 48 кг. Эта медаль стала для сборной Украины первой на Олимпиаде-2020.

Напомним, 24 июля Дарья Билодид вышла в полуфинал Олимпийских игр в категории до 48 кг.

В полуфинале Олимпийских игр в Токио Билодид уступила японке Фуна Тонаки.

Дарья Билодид получила бронзу и принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио.

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