Твое олимпийское золото еще впереди: Зеленский поздравил Билодид с наградой Игр в Токио
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую дзюдоистку Дарью Билодид с бронзовой медалью Олимпийских игр в Токио
Об этом Зеленский написал в twitter.
"Поздравляю Дарью Билодид с завоеванием бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио! Верю, что эта награда положит хорошее начало успехам украинских олимпийцев на соревнованиях. Гордимся настойчивостью Дарьи. Твое олимпийское золото еще впереди!" - написал Зеленский.
Билодид получила бронзовую награду в категории до 48 кг. Эта медаль стала для сборной Украины первой на Олимпиаде-2020.
- Напомним, 24 июля Дарья Билодид вышла в полуфинал Олимпийских игр в категории до 48 кг.
- В полуфинале Олимпийских игр в Токио Билодид уступила японке Фуна Тонаки.
- Дарья Билодид получила бронзу и принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио.
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