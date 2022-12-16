Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии Твиттер заблокировал известных журналистов, критиковавших Илона Маска

Твиттер заблокировал известных журналистов, критиковавших Илона Маска

16 декабря, 2022 пятница
07:05
Технологии

В четверг 15 декабря Твиттер заблокировал учетные записи журналистов ведущих изданий без объяснения причины, известно, что они негативно освещали деятельность Илона Маска

Об этом сообщило CNN.

В четверг 15 декабря Твиттер заблокировал аккаунты нескольких высокопоставленных журналистов без объяснения причины. Это попытка нового владельца сети Илона Маска использовать свою власть над платформой.

Учетные записи Дони О'Салливана из CNN, Райана Мака из The New York Times, Дрю Харвелла из The Washington Post и других журналистов, "агрессивно" освещавших деятельность Маска в последние недели, были внезапно приостановлены навсегда. Также был заблокирован аккаунт прогрессивного независимого журналиста Аарона Рупара.

Издание пишет, что ни Илон Маск, ни Твиттер не ответили на запросы о комментариях по поводу происшествия.

Однако когда новость появилась в сети, Илон Маск написал в Твиттер, что к журналистам применяются те же правила о сборе и распространении личной или идентификационной информации. Издание утверждает, что это могло произойти на фоне блокировки аккаунтов в соцсети, отслеживавших самолеты американских миллиардеров и российских олигархов.

  • Напомним, 27 октября стало известно, что Маск завершил эпопею с покупкой Twitter. По его словам, он это сделал, чтобы помочь человечеству.
  • 28 октября стало известно, что Маск планирует стать гендиректором компании, а в ЕС пообещали внимательно следить за тем, чтобы он не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти. В то же время миллиардер пообещал , что будет соблюдать законы ЕС.
  • Позже Илон Маск распустил совет директоров Twitter.
  • 7 ноября Илон Маск сказал , что преследует цель сделать соцсеть самым точным источником информации. Также он заявил , что любой twitter-аккаунт, использующий чужое имя без четкого указания на пародию, будет заблокирован.
  • 22 ноября Илон Маск презентовал концепцию Twitter 2.0, где будут зашифрованы сообщения, голосовой и видеочат.
  • 12 декабря прошел перезапуск сервиса Twitter Blue, где пользователи сети смогут приобрести галочку верификации. Для владельцев Apple она обойдется дороже.
  • Компания Twitter в понедельник, 12 декабря, распустила совет безопасности и доверия, консультировавшего платформы социальных сетей относительно решений относительно сайтов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Общество
Мир
Читайте также:
Путін Лукашенко
14 декабря, 2022 среда
В Кремле не хотят дать Лукашенко умыть руки, поэтому риск вторжения из Беларуси высок, - дипломат Чалый
Валерій Залужний
15 декабря, 2022 четверг
Залужный в интервью The Economist: Россиян и любых других врагов нужно убивать, просто убивать
білорусь солдати лукашенко
14 декабря, 2022 среда
В Офисе президента отреагировали на объявленную Лукашенко внезапную проверку боеготовности войск Беларуси
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.47
    Покупка 39.47
    Продажа 40.18
  • EUR
    Покупка 41.11
    Продажа 42.18
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
16 декабря
08:06
OPINION
Залужный не играет на публику и не пытается успокоить
07:47
Россия, несмотря на санкции, покупает большинство деталей для дронов "Орлан" за рубежом, - Reuters
07:44
Ночью оккупанты били из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине Днепропетровской области.
07:42
коронавирус
Коронавирус может храниться в телах инфицированных людей даже после смерти, - NYT
07:30
Россия может пойти в новое наступление на Киев зимой 2023, однако это вряд ли удастся, – ISW
07:15
ВСУ отбили атаки оккупантов возле 22 населенных пунктов, - Генштаб
06:41
"Готовим усиление нашего оборонного сотрудничества". Зеленский поговорил с Трюдо
06:39
Стало известно, сколько россиян сдались в плен по программе "Хочу жить"
06:10
Писал письма с поддержкой Путина. Судья Норвегии говорит, что его отравила жена-украинка
05:44
Белый дом
В Белом доме прокомментировали резолюцию по исключению РФ из Совбеза ООН
05:15
Эффективность ПВО Украины выросла до 80%, – Резников
04:36
Аргентина – Франция: букмекеры дали прогноз на финал чемпионата мира по футболу
03:37
Оккупанты арестовывают людей за украинские приложения, отсутствие российского паспорта и фальшивые доносы, - Центр национального сопротивления
02:57
Жан Беленюк
Все сознательные атлеты не имеют права говорить о трудных временах в спорте, - нардеп-борец Беленюк
02:15
Россия похитила 40 детей из Лисичанска и Северодонецка. Их вывезли в Ставропольский край
01:54
В метро Киева пройдут тренинги по домедицинской помощи
01:51
Жители Бердянска украсили желто-голубыми лентами одну из улиц города
01:16
"Как бывшему футболисту – страшно становится": Лукашенко пристыдил министра спорта за состояние футбола в Беларуси
00:49
Мудрик
"Арсенал" пытается купить у "Шахтера" Мудрика, - инсайдер Ди Марцио
00:45
Из-за санкций экономика РФ сократится на 20% к 2030 году, - представитель Госдепа США
00:06
Сборная Португалии уволила тренера после поражения в четвертьфинале ЧМ-2022
2022, четверг
15 декабря
23:45
Сумщина: Россия нанесла 58 ударов по области за сутки
23:33
ЕС согласовал 9-й пакет санкций против России
23:28
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 декабря
23:17
С начала суток Россия 16 раз обстреливала Херсон, - Зеленский
22:54
ЧВК Вагнера
Президент Ганы: ППК "Вагнера" нанялись в Буркина-Фасо, за службу им отдали шахту с золотом
22:43
Украина отказалась подавать фото на конкурс "Вики любит достопримечательности 2022" из-за участия РФ
22:37
У нардепки от ОПЗЖ Королевской обнаружили землю под Москвой, НАПК передало САП данные о ее образе жизни
22:15
Франция обязала спутникового оператора прекратить трансляцию еще трех пропагандистских каналов РФ
22:12
Подоляк
"Легализация изнасилований, убийств и мародерств": Подоляк о решении РФ не наказывать за преступления в Украине
21:45
Обзор
Путин готовит 200 тыс. солдат на Киев, Крым – самая крупная разменная монета Зеленского, Украина до конца десятилетия будет в ЕС. Мировые СМИ об Украине 15 декабря
21:14
В Херсонской области в ночь на 15 декабря сгорели две гостиницы с командованием армии РФ, - СМИ
20:46
Оккупанты массированно обстреляли энергообъект ДТЭК: мирным жителям ограничено теплоснабжение
20:27
Флаг Словакии
Парламент Словакии отправил в отставку правительство, досрочные выборы возможны весной 2023 года
20:24
В ЕС разблокировали 18 млрд евро помощи для Украины
20:13
Обзор
Победные новости 295-го дня войны: громкий "хлопок" в Кадиевке, продвижение ВСУ на Донетчине и признание Голодомора геноцидом
20:04
OPINION
"Аргентина, 1985". Короткий конспект для России
19:59
Босния и Герцеговина получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС
19:58
Двух украинцев в Беларуси осудили за "агентурную деятельность"
19:53
Маловероятно, что к зерновому соглашению в ближайшей перспективе присоединятся новые порты Украины, - ООН
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV