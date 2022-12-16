Твиттер заблокировал известных журналистов, критиковавших Илона Маска

Об этом сообщило CNN.

В четверг 15 декабря Твиттер заблокировал аккаунты нескольких высокопоставленных журналистов без объяснения причины. Это попытка нового владельца сети Илона Маска использовать свою власть над платформой.

Учетные записи Дони О'Салливана из CNN, Райана Мака из The New York Times, Дрю Харвелла из The Washington Post и других журналистов, "агрессивно" освещавших деятельность Маска в последние недели, были внезапно приостановлены навсегда. Также был заблокирован аккаунт прогрессивного независимого журналиста Аарона Рупара.

Издание пишет, что ни Илон Маск, ни Твиттер не ответили на запросы о комментариях по поводу происшествия.

Однако когда новость появилась в сети, Илон Маск написал в Твиттер, что к журналистам применяются те же правила о сборе и распространении личной или идентификационной информации. Издание утверждает, что это могло произойти на фоне блокировки аккаунтов в соцсети, отслеживавших самолеты американских миллиардеров и российских олигархов.

Напомним, 27 октября стало известно, что Маск завершил эпопею с покупкой Twitter. По его словам, он это сделал, чтобы помочь человечеству.

28 октября стало известно, что Маск планирует стать гендиректором компании, а в ЕС пообещали внимательно следить за тем, чтобы он не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти. В то же время миллиардер пообещал , что будет соблюдать законы ЕС.

Позже Илон Маск распустил совет директоров Twitter.

7 ноября Илон Маск сказал , что преследует цель сделать соцсеть самым точным источником информации. Также он заявил , что любой twitter-аккаунт, использующий чужое имя без четкого указания на пародию, будет заблокирован.

22 ноября Илон Маск презентовал концепцию Twitter 2.0, где будут зашифрованы сообщения, голосовой и видеочат.

12 декабря прошел перезапуск сервиса Twitter Blue, где пользователи сети смогут приобрести галочку верификации. Для владельцев Apple она обойдется дороже.

Компания Twitter в понедельник, 12 декабря, распустила совет безопасности и доверия, консультировавшего платформы социальных сетей относительно решений относительно сайтов.

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