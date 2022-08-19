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Твиттер заблокировал 13 аккаунтов членов партии власти Сербии: среди захваченных - заместитель мэра Белграда

19 августа, 2022 пятница
13:41
Общество

Компания "Твиттер" заблокировала учетные записи 13 депутатов и политиков Сербской прогрессивной партии, возглавляемой Александром Вучичем. Также под блокировку попали учетки заместителя мэра Белграда и директора управления сотрудничества с диаспорой и сербами в Косово. Объяснений компания не предоставила

Об этом пишет балканская служба "Радио Свобода" .

Кроме 13 членов партии, твиттер забанил и заместителя мэра Белграда Мирослава Чучковича, а также Славиша Мичановича, считающегося координатором онлайн-коммуникации партии.

Также заблокирована оказалась и учетка Арно Гуйона, директора управления сотрудничества с диаспорой и сербами в Косово.

"Твиттер только что заблокировал мою учетную запись, на которой у меня было 34 000 подписчиков, без объяснений", — написал он в своем фейсбуке.

Твиттер публично не прокомментировал серию блокировок сербских аккаунтов. Впрочем, на сайте есть объяснение, что компания имеет право заблокировать аккаунты, нарушающие правила сообщества. Причинами блокировки могут стать фейки, спамы, изломы аккаунтов или то, что может их скомпроментировать. Вернуть владельцам учетные записи твиттер может только тогда, когда они будут полностью защищены и не будут иметь потенциально угрожающую активность.

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