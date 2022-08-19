Твиттер заблокировал 13 аккаунтов членов партии власти Сербии: среди захваченных - заместитель мэра Белграда

Об этом пишет балканская служба "Радио Свобода" .

Кроме 13 членов партии, твиттер забанил и заместителя мэра Белграда Мирослава Чучковича, а также Славиша Мичановича, считающегося координатором онлайн-коммуникации партии.

Также заблокирована оказалась и учетка Арно Гуйона, директора управления сотрудничества с диаспорой и сербами в Косово.

"Твиттер только что заблокировал мою учетную запись, на которой у меня было 34 000 подписчиков, без объяснений", — написал он в своем фейсбуке.

Твиттер публично не прокомментировал серию блокировок сербских аккаунтов. Впрочем, на сайте есть объяснение, что компания имеет право заблокировать аккаунты, нарушающие правила сообщества. Причинами блокировки могут стать фейки, спамы, изломы аккаунтов или то, что может их скомпроментировать. Вернуть владельцам учетные записи твиттер может только тогда, когда они будут полностью защищены и не будут иметь потенциально угрожающую активность.

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