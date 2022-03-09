Твари, теперь начнется совсем другая война, - Арестович отреагировал на удар по роддому в Мариуполе
Внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович обратился к россиянам после авианалета на роддом в Мариуполе
Свое обращение Алексей Арестович опубликовал в Facebook.
"Так вот. До удара по роддому в Мариуполе это все были цветочки. Сейчас, твари, начнется совсем другая война", - сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.
- 9 марта оккупационные войска РФ сбросили бомбы на роддом в Мариуполе.
- С начала полномасштабной войны против России в Мариуполе погибли более 1100 мирных жителей .
- Батальон "Азов" призвал украинские войска в ближайшее время деблокировать Мариуполь, иначе план российских оккупантов на геноцид населения города завершится "успехом".
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