Твари, теперь начнется совсем другая война, - Арестович отреагировал на удар по роддому в Мариуполе

Свое обращение Алексей Арестович опубликовал в Facebook.



"Так вот. До удара по роддому в Мариуполе это все были цветочки. Сейчас, твари, начнется совсем другая война", - сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

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