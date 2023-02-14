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OPINION

Тузла для Европы

Сергей Марченко
14 февраля, 2023 вторник
12:01
Мнение

Незамеченные ракеты над территорией НАТО будут иметь последствия

Европейцы сейчас – как мы после косы Тузла. Понимают, что Россия враг, но надеются пропетлять.

Незамеченные ракеты над территорией НАТО будут иметь последствия. Если оставлять такие случаи безнаказанными сейчас, когда Россия ослаблена войной, – когда еще НАТО сможет защитить свой суверенитет?

Безнаказанное зло множится. Война в Украине сейчас — прямое следствие попустительства России в Грузии и при аннексии Крыма ранее

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Безнаказанное зло множится. Война в Украине сейчас — прямое следствие попустительства России в Грузии и при аннексии Крыма раньше.

Россия должна не просто не выиграть эту войну. Она должна сокрушительно проиграть. Это единственный рецепт мира на континенте на многие годы вперед. Пока многим европейским политикам не хватает лидерства сделать все правильно.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блогер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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