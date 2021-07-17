Тува объявила полный локдаун с запретом выходить на улицу
Сибирская Республика Тува (РФ) из-за резкого роста заражений COVID-19 внедрила строжайший карантин
Жителям запрещается выходить на улицу, кроме как на работу или по неотложным делам. Для детей в возрасте до 14 лет включительно нахождения и перемещения на улице допускается только в сопровождении взрослых. Отелям запретили принимать гостей кроме тех, кто приезжает в Туву в командировку, рассказывает Еспресо.TV .
В республике будут закрыты непродовольственные магазины, рынки, салоны красоты, химчистки, ремонтные мастерские, бассейны и парки. В детских садах будут работать только дежурные группы. Будет запрещена туристическая деятельность.
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На подъездных путях самых популярных среди жителей республики озерах - Хадин, Дус-Холь (Сватиков), Чагитай и Тори-Холь - будут выставлены контрольные посты, прибрежную зону будут патрулировать рейдовые группы службы министерства природных ресурсов и экологии совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии.
По данным Управления Роспотребнадзора, с 14 июня в течение пяти недель в республике продолжается значительный прирост заболеваемости COVID-19, недельные темпы прироста сохраняются стабильно высокими и составляют от 28,6% до 66,0%.
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В республике вакцинировалось только 8,1% жителей, причем оба прививки сделали лишь 7,4% населения.
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