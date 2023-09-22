"Тут вообще интересная история": военный эксперт Самусь о передаче небольшого количества ATACMS
Михаил Самусь, военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network, отметил, что небольшую партию ракет ATACMS можно доставить достаточно быстро, тем более эти ракеты используются из установок HIMARS и MLRS, которые у нас есть
Об этом он рассказал в эфире Эспресо.
"Тут вообще интересная история, то есть сначала в прессе и вообще были комментирования во время визита Зеленского в Соединенные Штаты, что на самом деле ракет ATACMS не будет для Украины. Но позже после встречи Зеленского и Байдена, возможно, была проведена еще какая-то работа, состоялось заявление о небольшом количестве ATACMS. После чего было уточнено, что это будут кассетные боеприпасы, то есть боеголовки для этих ракет будут не унитарны, не одна боеголовка, а боеголовка с кассетными боеприпасами. То есть, этой ракетой можно будет накрывать значительные площади. А это для Украины, как наступающей стороны, для ВСУ - очень и очень важно. Я думаю, что как раз возможно речь идет о какой-то пробной партии, чтобы посмотреть, как все пойдет, когда украинцы научатся этими ракетами пользоваться", - пояснил директор New Geopolitics Research Network.
Михаил Самусь добавил, что ракеты ATACMS используются с HIMARS и MLRS, то есть не нужно доставлять новые установки. Нужно доставить только эти ракеты и поставить их на те же HIMARS после определенного небольшого обучения по применению этих ракет.
"Довольно быстро можно доставить небольшое количество ракет и посмотреть, как пойдет. Возможно, после этого будут уже большие партии. А относительно того, сколько нужно нам сейчас таких ракет, Германия пытается передать свои крылатые ракеты авиационного базирования. Однако у них там произошли дискуссии, потому что во всей Германии оказалось 400 этих ракет и они себе хотят немного оставить. А украинцы говорят, мол, дайте нам пару сотен. И здесь получается, что у нас есть британский Storm Shadow, есть французский SCALP, будут немецкие TAURUS и американские ATACMS. Причем три первых - это ракеты воздушного базирования, которые мы используем с наших самолетов Су-24М. ATACMS - наземные ракеты, оперативно-тактические комплексы.Чем больше ракет, тем лучше. Нам нужно на самом деле сотни таких ракет, чтобы уничтожить, например, все важные цели в оккупированном Крыму", - заметил военный эксперт.
Самусь подчеркнул, что нужно создать такие условия для оккупантов в Крыму, чтобы они не смогли воевать против наших наземных сил, которые будут заходить зачищать территорию после нанесения всех ракетных и авиационных ударов, наносимых с помощью украинских Су-24М, а возможно и F -16.
Что известно об отправке ATACMS по Украине
19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.
В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).
10 июня члены обеих партий нижней палаты конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS. А 21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию в Байден с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.
Впоследствии The Wall Street Journal сообщило, что Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.
Издание WP сообщило , что США не имеют достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине.
Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире Эспрессо отметил , что Украине нужны именно кассетные ракеты ATACMS, но не факт, что они есть в США.
7 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и отметил необходимость ATACMS для ВСУ.
Уже в сентябре стало известно , что США могут передать ракеты Украине в последующих пакетах помощи.
Также сообщалось , что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, сразу оснащенные кассетными боеприпасами.
15 сентября The Wall Street Journal писал , что Украина близка к тому, чтобы получить от США ракеты ATACMS уже этой осенью.
В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что украинские военные будут использовать американские ракеты так, как они считают сами.
22 сентября на переговорах президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что Украина получит небольшое количество ракет ATACMS.
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