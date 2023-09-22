"Тут вообще интересная история": военный эксперт Самусь о передаче небольшого количества ATACMS

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Тут вообще интересная история, то есть сначала в прессе и вообще были комментирования во время визита Зеленского в Соединенные Штаты, что на самом деле ракет ATACMS не будет для Украины. Но позже после встречи Зеленского и Байдена, возможно, была проведена еще какая-то работа, состоялось заявление о небольшом количестве ATACMS. После чего было уточнено, что это будут кассетные боеприпасы, то есть боеголовки для этих ракет будут не унитарны, не одна боеголовка, а боеголовка с кассетными боеприпасами. То есть, этой ракетой можно будет накрывать значительные площади. А это для Украины, как наступающей стороны, для ВСУ - очень и очень важно. Я думаю, что как раз возможно речь идет о какой-то пробной партии, чтобы посмотреть, как все пойдет, когда украинцы научатся этими ракетами пользоваться", - пояснил директор New Geopolitics Research Network.

Михаил Самусь добавил, что ракеты ATACMS используются с HIMARS и MLRS, то есть не нужно доставлять новые установки. Нужно доставить только эти ракеты и поставить их на те же HIMARS после определенного небольшого обучения по применению этих ракет.

"Довольно быстро можно доставить небольшое количество ракет и посмотреть, как пойдет. Возможно, после этого будут уже большие партии. А относительно того, сколько нужно нам сейчас таких ракет, Германия пытается передать свои крылатые ракеты авиационного базирования. Однако у них там произошли дискуссии, потому что во всей Германии оказалось 400 этих ракет и они себе хотят немного оставить. А украинцы говорят, мол, дайте нам пару сотен. И здесь получается, что у нас есть британский Storm Shadow, есть французский SCALP, будут немецкие TAURUS и американские ATACMS. Причем три первых - это ракеты воздушного базирования, которые мы используем с наших самолетов Су-24М. ATACMS - наземные ракеты, оперативно-тактические комплексы.Чем больше ракет, тем лучше. Нам нужно на самом деле сотни таких ракет, чтобы уничтожить, например, все важные цели в оккупированном Крыму", - заметил военный эксперт.

Самусь подчеркнул, что нужно создать такие условия для оккупантов в Крыму, чтобы они не смогли воевать против наших наземных сил, которые будут заходить зачищать территорию после нанесения всех ракетных и авиационных ударов, наносимых с помощью украинских Су-24М, а возможно и F -16.

Что известно об отправке ATACMS по Украине

19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.

В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).

10 июня члены обеих партий нижней палаты конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS. А 21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию в Байден с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.

Впоследствии The Wall Street Journal сообщило, что Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.

Издание WP сообщило , что США не имеют достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире Эспрессо отметил , что Украине нужны именно кассетные ракеты ATACMS, но не факт, что они есть в США.

7 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и отметил необходимость ATACMS для ВСУ.

Уже в сентябре стало известно , что США могут передать ракеты Украине в последующих пакетах помощи.

Также сообщалось , что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, сразу оснащенные кассетными боеприпасами.

15 сентября The Wall Street Journal писал , что Украина близка к тому, чтобы получить от США ракеты ATACMS уже этой осенью.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что украинские военные будут использовать американские ракеты так, как они считают сами.

22 сентября на переговорах президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что Украина получит небольшое количество ракет ATACMS.