Туск возглавил главную польскую оппозиционную партию

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Дональд Туск был избран заместителем председателя оппозиционной партии страны "Гражданская платформа" и исполнять обязанности председателя.

Он заявил, что правление консервативной партии "Право и справедливость" под руководством Ярослава Качиньского привело Польшу к полной изоляции на международной арене.

"Сегодня в Польше правит зло, и мы готовы бороться против этого зла", - сказал Туск на съезде "Гражданской платформы".

Также он заверил, что на 100% вернулся в политику.

Либерально-консервативную "Гражданскую платформу" в 2001 году основали Дональд Туск, Анджей Олеховский и Мацей Плажиньский. В 2007 году на внеочередных парламентских выборах эта партия получила 41,5% поддержки избирателей, Туск стал премьер-министром Польши. Он пробыл на этой должности до 2014 года, затем ушел в отставку после семи лет в должности.

В 2014 году Туск стал председателем Европейского совета и пробыл в должности почти до конца 2019 года. В ноябре 2019-го был избран председателем Европейской народной партии, крупнейшей транснациональной партии в ЕС.

Следующие парламентские выборы в Польше запланированы на осень 2023 года.