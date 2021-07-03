Туск возглавил главную польскую оппозиционную партию
Экс-глава Европейского Совета и премьер-министр Польши в 2007-2014 годах Дональд Туск возглавил главную польскую оппозиционную партию "Гражданская платформа"
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Дональд Туск был избран заместителем председателя оппозиционной партии страны "Гражданская платформа" и исполнять обязанности председателя.
Он заявил, что правление консервативной партии "Право и справедливость" под руководством Ярослава Качиньского привело Польшу к полной изоляции на международной арене.
"Сегодня в Польше правит зло, и мы готовы бороться против этого зла", - сказал Туск на съезде "Гражданской платформы".
Также он заверил, что на 100% вернулся в политику.
Либерально-консервативную "Гражданскую платформу" в 2001 году основали Дональд Туск, Анджей Олеховский и Мацей Плажиньский. В 2007 году на внеочередных парламентских выборах эта партия получила 41,5% поддержки избирателей, Туск стал премьер-министром Польши. Он пробыл на этой должности до 2014 года, затем ушел в отставку после семи лет в должности.
В 2014 году Туск стал председателем Европейского совета и пробыл в должности почти до конца 2019 года. В ноябре 2019-го был избран председателем Европейской народной партии, крупнейшей транснациональной партии в ЕС.
Следующие парламентские выборы в Польше запланированы на осень 2023 года.
- 18 июня сообщалось, что Туск намерен возглавить главную польскую оппозиционную партию - "Гражданскую платформу"
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