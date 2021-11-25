Туск об угрозе российского вторжения в Украину: нужно воспринимать очень серьезно

Об этом заявил во время пресс-конференции в Варшаве, передает Укринформ.

"Угрозу российской агрессии в Украине нужно воспринимать очень серьезно", - подчеркнул Туск.

Он отметил, что в ближайшее время намерен "активно действовать" в украинском направлении.

Туск отметил, что о сложной ситуации на территории Украины следует говорить не через призму украинской миграции в Польшу, а в контексте безопасности в Украине. "Я бы не говорил в контексте миграции. В последние годы сотни тысяч украинцев оказались в Польше, но, скорее, не по политическим, а по экономическим причинам. Это не вызывает какого-либо напряжения, эмоций или негативных последствий (в Польше – ред.). Зато есть вопросы безопасности", - добавил он. Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.

Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о опрокидывании Россией войск и техники в границы Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что обеспокоен сообщениями о взимании Россией войск к украинской границе.

Кроме того, по данным Bloomberg, чиновники США предупредили коллег из ЕС о возможном новом вторжении РФ в Украину.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс внимательно следит за ситуацией на границе РФ и Украины и готов реагировать на изменившуюся ситуацию.

Президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал с президентом РФ Владимиром Путиным, заявив о "сильной обеспокоенности и намерении защищать территориальную целостность Украины ".

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