Туск об угрозе российского вторжения в Украину: нужно воспринимать очень серьезно
Экспрезидент Евросовета Дональд Туск заявил, что угроза вторжения РФ в Украину является серьезной проблемой
Об этом заявил во время пресс-конференции в Варшаве, передает Укринформ.
"Угрозу российской агрессии в Украине нужно воспринимать очень серьезно", - подчеркнул Туск.
Он отметил, что в ближайшее время намерен "активно действовать" в украинском направлении.
"Я бы не говорил в контексте миграции. В последние годы сотни тысяч украинцев оказались в Польше, но, скорее, не по политическим, а по экономическим причинам. Это не вызывает какого-либо напряжения, эмоций или негативных последствий (в Польше – ред.). Зато есть вопросы безопасности", - добавил он.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о опрокидывании Россией войск и техники в границы Украины.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что обеспокоен сообщениями о взимании Россией войск к украинской границе.
- Кроме того, по данным Bloomberg, чиновники США предупредили коллег из ЕС о возможном новом вторжении РФ в Украину.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс внимательно следит за ситуацией на границе РФ и Украины и готов реагировать на изменившуюся ситуацию.
- Президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал с президентом РФ Владимиром Путиным, заявив о "сильной обеспокоенности и намерении защищать территориальную целостность Украины ".
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