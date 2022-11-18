Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Такое отношение бл*дское к народу. У нас один валяется труп, его даже никто не увозит. Тушенки не дают, что урвем, то и едим. Вот мужики по двое суток не едят - дркгой ест отряд", - говорит рашист матери.



Оккупант рассказывает, как у сослуживца открылась язва, так командир приказал ехать в госпиталь.



"До поселка получается 20 км надо ехать и еще до госпиталя сколько-то, он говорит: идите пешком. Я не понимаю, по 50-60 лет мужикам и они чего-то хотят, они что на курорт сюда приехали, какие вылазки", – возмущается россиянин.



Российский захватчик на вопрос матери об их местонахождении отвечает: "Мы сзади в обороне стоим. Мы в самом аду. Здесь между нами все летает. Вчера здесь рядом ложились мины. Думаешь: только бы в блиндаж не прилетел снаряд. Кременная, поселок. Нас окружили вчера. Думали в цепочку возьмут все. Вчера - да, провалили оборону. Там сверкало все".



"Здесь когда бомбят, то нормально это. Когда не бомбят - страшно становится. Здесь хохлов уже нет: негры, арабы, французы, канадцы, американцы, Финляндия", - добавил рашист.



Мать подтверждает слова сына: "Да-да, показывали вчера. Вся Европа".



Рашист предложил россиянке привези ухо темнокожего солдата – та отказалась.

10 ноября Луганская ОВА писал, что оккупанты в Луганской области ужесточили фильтрационные меры и ищут предателей даже среди предателей.

14 ноября Генеральный штаб ВСУ также сообщал, что на временно оккупированной Луганщине рашисты планируют полную "эвакуацию" мирных жителей из Кременной, Северодонецка и Рубежного вглубь захваченных территорий.

15 ноября сообщалось, что личный состав подразделений, расположенных возле Кременной в Луганской области, планирует побег со своих рубежей.

Роман Власенко, глава Северодонецкой районной военной администрации, сообщил, что боевые действия продолжаются по всему фронту Луганщины, но самые горячие направления - Белогоровка, Кременная и Сватово.

17 ноября Гайдай писал, что в Луганской области продолжаются ожесточенные бои в двух направлениях: Сватово – Кременная и Белогоровка.

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