"Тушенки не дают, что урвем, то и едим. Вот мужики по двое суток не едят": оккупант жалуется на отсутствие еды в Кременной, - перехват
ГУР перехватило разговор находящегося в Кременной Луганской области российского захватчика с матерью о ситуации на фронте. Рашист жалуется на отсутствие еды и оправдывает прорыв обороны
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Такое отношение бл*дское к народу. У нас один валяется труп, его даже никто не увозит. Тушенки не дают, что урвем, то и едим. Вот мужики по двое суток не едят - дркгой ест отряд", - говорит рашист матери.
Оккупант рассказывает, как у сослуживца открылась язва, так командир приказал ехать в госпиталь.
"До поселка получается 20 км надо ехать и еще до госпиталя сколько-то, он говорит: идите пешком. Я не понимаю, по 50-60 лет мужикам и они чего-то хотят, они что на курорт сюда приехали, какие вылазки", – возмущается россиянин.
Российский захватчик на вопрос матери об их местонахождении отвечает: "Мы сзади в обороне стоим. Мы в самом аду. Здесь между нами все летает. Вчера здесь рядом ложились мины. Думаешь: только бы в блиндаж не прилетел снаряд. Кременная, поселок. Нас окружили вчера. Думали в цепочку возьмут все. Вчера - да, провалили оборону. Там сверкало все".
"Здесь когда бомбят, то нормально это. Когда не бомбят - страшно становится. Здесь хохлов уже нет: негры, арабы, французы, канадцы, американцы, Финляндия", - добавил рашист.
Мать подтверждает слова сына: "Да-да, показывали вчера. Вся Европа".
Рашист предложил россиянке привези ухо темнокожего солдата – та отказалась.
- 10 ноября Луганская ОВА писал, что оккупанты в Луганской области ужесточили фильтрационные меры и ищут предателей даже среди предателей.
- 14 ноября Генеральный штаб ВСУ также сообщал, что на временно оккупированной Луганщине рашисты планируют полную "эвакуацию" мирных жителей из Кременной, Северодонецка и Рубежного вглубь захваченных территорий.
- 15 ноября сообщалось, что личный состав подразделений, расположенных возле Кременной в Луганской области, планирует побег со своих рубежей.
- Роман Власенко, глава Северодонецкой районной военной администрации, сообщил, что боевые действия продолжаются по всему фронту Луганщины, но самые горячие направления - Белогоровка, Кременная и Сватово.
- 17 ноября Гайдай писал, что в Луганской области продолжаются ожесточенные бои в двух направлениях: Сватово – Кременная и Белогоровка.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.88
Покупка 39.88Продажа 40.57
-
EUR
Покупка 40.09Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное