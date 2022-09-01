Тушат пожары в экосистемах: в МВД объяснили причину задымленности и неприятного запаха в Киеве и области
Жители Киева и области 1 сентября могут видеть задымленность и чувствовать неприятный запах из-за тушения пожаров в экосистемах
Об этом сообщило МВД в телеграмме .
По состоянию на 12:00 пожары тушат:
В Сосновке Вышгородского района – на площади 2,75 га. К ликвидации огня привлекли две единицы техники и 8 спасателей 41 ДПРЧ Иванкова.
В Михайловской-Рубежовке Бучанского района – на площади 0,02 га. Пожар тушат с участием одной спецмашины и 6 спасателей 52-го ДПРП Ворзеля.
В Стоянке, пойма реки Ирпень, – на площади 0,7 га. В тушении огня принимают участие две единицы техники, четыре мотопомпа и 16 работников ГСЧС.
В Здвижовке, пойма Здвижа, – на площади 0,2 га отдельными ячейками. Пожар ликвидируют одна единица техники, мотопомпа и четыре спасателя 58-го ДПРП пгт Клавдиево.
В селе Шибено, пойма Здвижа, - на площади 0,3 га, отдельными ячейками. Огонь тушат с участием одной единицы техники, мотопомпы и 6 сотрудников ГСЧС из состава 31-й ГПРЧ Бородянки.
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