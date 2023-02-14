"Туш ко дню святого Валентина": Бенкси выпустил новое граффити о домашнем насилии
Ко дню святого Валентина известный мировой художник Бенкси опубликовал в соцсетях фото своего нового граффити, посвященного борьбе с насилием над женщинами
Об этом сообщает Independent.
Граффити под названием "Туш ко дню святого Валентина" изображает домохозяйку пятидесятых с подбитым глазом и отколотым зубом, которая толкает своего мужа в морозильную камеру.
Очевидцы отмечают, что граффити заметили у Гросвенор Плейс в Лондоне.
- Мужчине, пытавшемуся украсть граффити Бэнкси в Киевской области, объявили подозрение .
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