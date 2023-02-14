Об этом сообщает Independent.

Граффити под названием "Туш ко дню святого Валентина" изображает домохозяйку пятидесятых с подбитым глазом и отколотым зубом, которая толкает своего мужа в морозильную камеру.

Очевидцы отмечают, что граффити заметили у Гросвенор Плейс в Лондоне.