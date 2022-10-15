На реках Дунайских – крик и скрежет зубов. Профидесовские медиа соревнуются в потоках желчи в адрес украинцев, МИД с печально известным Сийярто во главе вызвал на ковер украинского посла.

Все потому, что, видите ли, местные власти Мукачево постановили избавиться от символа мадьярского экспансионизма в замке Паланок. Турула демонтируют, а на его место поставят Трезубец.

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Событие более чем выразительное: в закарпатском городе, где живут немало украинских венгров, четко указали Будапешту, чья здесь земля. И это, пожалуй, единичный случай, когда местные власти, как и положено, взяли на себя ответственность за общественное пространство и символы в нем. В отличие от Одессы, которая держится за "свою" Екатерину II, как вошь кожуха. Или Полтавщины, где упираются в деле демонтажа монументов "во славу русского оружия".

Орбан и Сийярто явно заигрались в своих мечтах о "Великой Венгрии", спекулируя на тотеме Арпадов или фигуре высшего бога Иштена, мистического отца Аттилы и Алмоша. По легенде, птица принесла предводителю повстанцев, князю Ференцу II Ракоци меч, потерявший в битве.

Почувствовав запах крови в Украине, в Будапеште только подливают солярки в костер страстей, втайне надеясь, что если Киев упадет, то и им достанется лакомый кусок Закарпатья. Они не забыли о последствиях так называемого Трианонского мира, хотя прекрасно понимают, чье сало съел кот (извините, Турул). Вечно обиженные потерей территорий, и Орбан, и Сийярто демонстрируют удивлению достойный "энтузиазм" в разрушении отношений не только с удивительно терпеливым Евросоюзом, но и ближайшими соседями. Венгерский иредентизм породил не только постоянные конфликты, вызванные нелепыми, расистскими заявлениями мадьярской верхушки. Он также стал стимулом для того, чтобы адекватные силы в странах по периметру "малой Венгрии" оказывали сопротивление новейшим реваншистам.

Подыгрывая путинскому "мирному" зуду, Орбан призывает в свидетели всех авторитетов — от Папы Римского до Генри Киссинджера (правда, забыл о Маске). Но самым крутым идолом для мадьярского президента является Дональд Трамп: "президент США Джо Байден зашел слишком далеко, когда назвал президента России Владимира Путина военным преступником и убийцей". Надеждой на мир является бывший президент США Дональд Трамп, – говорит Орбан.

И Путин. Потому как иначе трактовать недавнюю параллель между Зеленским и Имре Надем, казненным советами венгерским премьером времен восстания 1956 года. Намек глуповатый, скажем откровенно, но то, что в мозгах Орбана сидит надежда на путинскую победу, очевидно.

Что же касается Путина, то его самым частым гостем является Сийярто. Тот, кто будет отчитывать украинского посла за демонтаж Турула. Итак, в Москве в этом году Петер Сийярто побывал уже дважды. И, по его словам, Венгрия договорилась о транзите газа через "Турецкий поток". Ну, во-первых, Будапешт снова становится в позу против энергетической политики ЕС, из которого любит качать деньги. А во-вторых, популизм неисправим: относительно "Турецкого потока" больше вопросов, чем ответов на них. Пусть поначалу утрясут все юридические вопросы и найдут желающих попасть под санкции США и ЕС инвесторов.

А Турул… Никто не защищает венгров устанавливать его фигуры хоть на каждом столбе. Но, пожалуйста, к западу от Чопа.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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