English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Турул и Трезубец
OPINION

Турул и Трезубец

Игорь Гулик
15 октября, 2022 суббота
20:15
Мнение

В закарпатском городе, где живут немало украинских венгров, четко указали Будапешту, чья здесь земля

На реках Дунайских – крик и скрежет зубов. Профидесовские медиа соревнуются в потоках желчи в адрес украинцев, МИД с печально известным Сийярто во главе вызвал на ковер украинского посла.

Все потому, что, видите ли, местные власти Мукачево постановили избавиться от символа мадьярского экспансионизма в замке Паланок. Турула демонтируют, а на его место поставят Трезубец.

Читайте также: Почему власть защищает имперское наследие и тянет русский мир в Украину

Событие более чем выразительное: в закарпатском городе, где живут немало украинских венгров, четко указали Будапешту, чья здесь земля. И это, пожалуй, единичный случай, когда местные власти, как и положено, взяли на себя ответственность за общественное пространство и символы в нем. В отличие от Одессы, которая держится за "свою" Екатерину II, как вошь кожуха. Или Полтавщины, где упираются в деле демонтажа монументов "во славу русского оружия".

Орбан и Сийярто явно заигрались в своих мечтах о "Великой Венгрии", спекулируя на тотеме Арпадов или фигуре высшего бога Иштена, мистического отца Аттилы и Алмоша. По легенде, птица принесла предводителю повстанцев, князю Ференцу II Ракоци меч, потерявший в битве.

Почувствовав запах крови в Украине, в Будапеште только подливают солярки в костер страстей, втайне надеясь, что если Киев упадет, то и им достанется лакомый кусок Закарпатья. Они не забыли о последствиях так называемого Трианонского мира, хотя прекрасно понимают, чье сало съел кот (извините, Турул). Вечно обиженные потерей территорий, и Орбан, и Сийярто демонстрируют удивлению достойный "энтузиазм" в разрушении отношений не только с удивительно терпеливым Евросоюзом, но и ближайшими соседями. Венгерский иредентизм породил не только постоянные конфликты, вызванные нелепыми, расистскими заявлениями мадьярской верхушки. Он также стал стимулом для того, чтобы адекватные силы в странах по периметру "малой Венгрии" оказывали сопротивление новейшим реваншистам.

Подыгрывая путинскому "мирному" зуду, Орбан призывает в свидетели всех авторитетов — от Папы Римского до Генри Киссинджера (правда, забыл о Маске). Но самым крутым идолом для мадьярского президента является Дональд Трамп: "президент США Джо Байден зашел слишком далеко, когда назвал президента России Владимира Путина военным преступником и убийцей". Надеждой на мир является бывший президент США Дональд Трамп, – говорит Орбан.

И Путин. Потому как иначе трактовать недавнюю параллель между Зеленским и Имре Надем, казненным советами венгерским премьером времен восстания 1956 года. Намек глуповатый, скажем откровенно, но то, что в мозгах Орбана сидит надежда на путинскую победу, очевидно.

Что же касается Путина, то его самым частым гостем является Сийярто. Тот, кто будет отчитывать украинского посла за демонтаж Турула. Итак, в Москве в этом году Петер Сийярто побывал уже дважды. И, по его словам, Венгрия договорилась о транзите газа через "Турецкий поток". Ну, во-первых, Будапешт снова становится в позу против энергетической политики ЕС, из которого любит качать деньги. А во-вторых, популизм неисправим: относительно "Турецкого потока" больше вопросов, чем ответов на них. Пусть поначалу утрясут все юридические вопросы и найдут желающих попасть под санкции США и ЕС инвесторов.

А Турул… Никто не защищает венгров устанавливать его фигуры хоть на каждом столбе. Но, пожалуйста, к западу от Чопа.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал .

Новости
Венгрия
Виктор Орбан
Читайте также:
Журналіста Михайла Ткача на пішоходному переході збив автомобіль
13 октября, 2022 четверг
Журналиста Михаила Ткача, проводившего расследование уличной гонки, на пешеходном переходе сбил автомобиль
Дюмін та Шойгу
15 октября, 2022 суббота
Кадыров и Пригожин подыскали кандидатуру на замену Шойгу, - росСМИ
На фото: Альона Дірксен
12 октября, 2022 среда
Россиянка, живущая в Германии, призвала Путина бомбить Дрезден из-за протестов в поддержку Украины
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.01
    Покупка 40.01
    Продажа 40.83
  • EUR
    Покупка 38.35
    Продажа 39.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
15 октября
20:10
Эксклюзив
Путин будет инициировать попытку договориться с Западом через Эрдогана, - Фейгин
19:54
Полноценный антидронный купол над Киевом появится через 2 года, - советник Кличко
19:44
В госдепе США отреагировали на перебрасывание российских военных в Беларусь
19:40
ДТЭК назвала улицы Киева, где возможны отключения
19:21
"Украина в ЕС и НАТО, а Путин - сдох": пехотинцы в Славянске рассказали Порошенко о главном желании
19:20
Эксклюзив
Бен Ходжес
Использование россиянами тактического ядерного оружия маловероятно, потому что не дает им никаких преимуществ, - генерал Ходжес
19:16
США требуют от ЕС вместо кредитов предоставлять Украине прямую финансовую помощь, - WP
18:40
OPINION
Собственный образ вершителя будущего мира
18:35
Румыния передаст в фонд НАТО $1,4 млн на оборону Украины, Молдовы и Грузии
18:29
Путин заявил, что РФ поддерживает Талибан в борьбе с Западом
18:19
Шольц пообещал Украине поддержку Германии на пути к вступлению в ЕС
18:09
Интервью
Николай Княжицкий
Николай Княжицкий. Государство сунуло голову в песок
17:48
Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по стрельбе
17:47
Ким советует россиянам гуглить "как сдаться в плен" еще до мобилизации
17:39
Германия передала Украине танковые мостоукладчики Biber
17:30
ВСУ сбили 11 дронов и разведчик "Орлан" над Николаевщиной, Херсонщиной и Днепропетровщиной
17:30
Эксклюзив
ВСУ продолжат давить и преуспевать, но это будет медленнее, - генерал США Ходжес
17:30
Эксклюзив
Путину нужен собственный клан как противовес ФСБ, для этого есть Кадыров и Пригожин, - Фейгин
17:21
Касим-Жомарт Токаев
Токаев внес изменения в военную доктрину Казахстана
16:49
В Варшаве устроили "референдум" об "аннексии" посольства России
16:33
OPINION
Ни один оккупационный режим не облегчает жизнь. Русский – самый тяжелый
16:27
Польша приобретет у Южной Кореи 300 реактивных систем залпового огня РСЗО Chunmoo
16:23
Чиновник из Санкт-Петербурга советует уклоняющимся от мобилизации "изменить пол"
16:18
Россияне застрелили главного дирижера Херсонского театра Юрия Керпатенко
16:00
Вблизи Белгорода горит нефтебаза
15:57
Илон Маск
Россия может уничтожить США и Европу менее чем за 30 минут. И наоборот, - Маск
15:54
"Поджигателям не место на собрании пожарных": вице-премьер Канады Фриланд призвала выгнать Россию из МВФ и G20
15:45
В Васильевке на Запорожье россияне незаконно держат 4 тыс. человек, - мэр Мелитополя
15:40
Эксклюзив
Освобождение Херсона - это длительная поэтапная операция, - военный эксперт Коваленко
15:32
Лунин получил шанс сыграть за "Реал" против "Барселоны" в Эль-Классико
15:29
На Мальте братьев Дегиорджо приговорили к 40 годам за убийство журналистки-расследовательницы
15:18
Эксклюзив
Пока угрозы сухопутного вторжения РФ на Сумщину нет, - глава ОВА Живицкий
15:17
Готовится к печати новая книга Оксаны Забужко
15:13
Обновлено
УПЛ: "Минай" и "Верес" сыграли вничью. Результаты и расписание всех матчей 7-го тура
15:12
Эксклюзив
Россия не может себе позволить расширение линии фронта, - депутат Волынского облсовета Мырка
14:58
В Китае заявили, что могут решить вопрос Тайваня силой
14:57
С понедельника некоторые учебные заведения Одесчины возвращаются к дистанционной форме обучения, некоторые - продолжают работу очно
14:50
"Мы спорили и ссорились": Лукашенко рассказал, какие у него отношения с Путиным
14:45
День Академии: 15 октября Национальному университету "Киево-Могилянская академия" исполнилось 407 лет
14:37
Обновлено
Утром оккупанты снова нанесли ракетный удар по Никополю, ранены три человека
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV