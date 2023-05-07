Об этом он сказал в интервью Нabertürk .

Чавушоглу сообщил, что США предлагали отправить в Украину ранее закупленные у России С-400, однако получили отказ. По словам министра, это вопрос независимости Турции.

"США сделали предложение, непосредственно касающееся нашего суверенитета, например, передать контроль над установками. Где наша независимость, наш суверенитет?", - комментирует он.