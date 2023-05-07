Турцию просили предоставить Украине системы С-400, но мы отказались, - глава МИД Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что США предлагали Турции передать Украине системы С-400, однако страна отказалась
Об этом он сказал в интервью Нabertürk .
Чавушоглу сообщил, что США предлагали отправить в Украину ранее закупленные у России С-400, однако получили отказ. По словам министра, это вопрос независимости Турции.
"США сделали предложение, непосредственно касающееся нашего суверенитета, например, передать контроль над установками. Где наша независимость, наш суверенитет?", - комментирует он.
- Чавушоглу заявил , что Турция поддерживает "формулу мира" президента Владимира Зеленского и надеется, что война между Украиной и Россией будет завершена за столом переговоров.
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