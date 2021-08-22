Турцию на "Крымской платформе" будет представлять глава МИДа Чавушоглу
Турецкий министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу примет участие в учредительном саммите "Крымской платформы"
Об этом в воскресенье, 22 августа 2021 года, сообщили в МИДе страны, передает Еспресо.TV .
"Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отправится с визитом в Украину, чтобы принять участие в саммите " Крымской платформы ", который пройдет 23 августа в Киеве", - говорится в заявлении ведомства, на которое ссылается турецкое государственное информагентство Anadolu .
Справка
В Киеве 23 августа состоится учредительный саммит инициативы президента Украины "Крымская платформа", которая объединит все существующие национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова.
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Учредительный саммит будет первым мероприятием платформы на высшем политическом уровне.
В рамках платформы состоятся четыре панельные дискуссии на темы: "Непризнание аннексии Крыма", "Вооружение регионов Азовского и Черного морей", "Реинтеграция Крыма" и "Компенсация прав крымских татар".
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