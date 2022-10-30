Турция заявила об "оптимистических прогнозах" в переговорах с РФ о зерновом соглашении, - Bloomberg
Турция начала переговоры с РФ по поводу выхода страны из зернового соглашения и отметила, что есть "оптимистические прогнозы" по продвижению переговоров
Об этом сообщает Bloomberg, опираясь на слова турецкого чиновника, не имеющего полномочий выступать публично.
В Минобороны Турции заявили, что суда с зерном пока не будут покидать украинские порты, а до 31 октября будут проверять те корабли, которые уже успели выйти. Страна заявила, что будет искать пути разблокирования зернового коридора.
Турция – одна из стран-гарантов выполнения соглашения. Окончательное закрытие зернового коридора еще больше усугубит продовольственную ситуацию в мире, поскольку Украина является одним из крупнейших импортеров зерна, кукурузы и масла.
- Российская сторона в субботу, 29 октября 2022 года, объявила о "приостановлении" действия взятых на себя обязательств в рамках соглашения о безопасном экспорте украинского зерна по Черному морю.
- 29 октября представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что зерновое соглашение спасло от крайней бедности 100 млн человек.
- 30 октября Украина вынужденно приостановила экспорт зерна из морских портов из-за действий России. 40 тысяч тонн пшеницы, которые должны были поступить жителям Эфиопии, заблокированы в порту.
- Минобороны РФ заявляет, что украинская сторона воспользовалась зоной безопасности и одним из судов "зернового коридора" для того чтобы в субботу, 29 октября 2022 года, нанести удары беспилотниками по российским военным кораблям в Севастополе
- Представитель начальника Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что президент Турции Эрдоган остался очень недоволен тем, что Россия вышла из зернового соглашения.
- 30 октября НАТО и ЕС призвали Россию срочно вернуться к "зерновому соглашению".
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