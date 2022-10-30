Об этом сообщает Bloomberg, опираясь на слова турецкого чиновника, не имеющего полномочий выступать публично.

В Минобороны Турции заявили, что суда с зерном пока не будут покидать украинские порты, а до 31 октября будут проверять те корабли, которые уже успели выйти. Страна заявила, что будет искать пути разблокирования зернового коридора.

Турция – одна из стран-гарантов выполнения соглашения. Окончательное закрытие зернового коридора еще больше усугубит продовольственную ситуацию в мире, поскольку Украина является одним из крупнейших импортеров зерна, кукурузы и масла.

Российская сторона в субботу, 29 октября 2022 года, объявила о "приостановлении" действия взятых на себя обязательств в рамках соглашения о безопасном экспорте украинского зерна по Черному морю.

29 октября представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что зерновое соглашение спасло от крайней бедности 100 млн человек.

30 октября Украина вынужденно приостановила экспорт зерна из морских портов из-за действий России. 40 тысяч тонн пшеницы, которые должны были поступить жителям Эфиопии, заблокированы в порту.

Минобороны РФ заявляет, что украинская сторона воспользовалась зоной безопасности и одним из судов "зернового коридора" для того чтобы в субботу, 29 октября 2022 года, нанести удары беспилотниками по российским военным кораблям в Севастополе

Представитель начальника Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что президент Турции Эрдоган остался очень недоволен тем, что Россия вышла из зернового соглашения.

30 октября НАТО и ЕС призвали Россию срочно вернуться к "зерновому соглашению".