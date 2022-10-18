Турция заявила об испытаниях над Черным морем секретно созданной баллистической ракеты, - Bloomberg
18 октября Турция провела испытание секретно созданной баллистической ракеты малой дальности над Черным морем
Об этом информирует Bloomberg.
Источники издания сообщили, что испытания прошли сегодня около семи часов утра по местному времени из аэропорта вблизи портового города Ризе. Они утверждали, что снаряд пролетел 561 километр, прежде чем упасть у побережья порта Синоп.
"Секретный ракетный проект под названием "Тайфун" реализовывался в течение нескольких лет, сказали источники без уточнения. Президентство оборонной промышленности, контролирующее разработку оружия местного производства, отказалось разглашать какую-либо информацию о проекте", - подчеркнули в ведомстве.
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