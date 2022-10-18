Об этом информирует Bloomberg.

Источники издания сообщили, что испытания прошли сегодня около семи часов утра по местному времени из аэропорта вблизи портового города Ризе. Они утверждали, что снаряд пролетел 561 километр, прежде чем упасть у побережья порта Синоп.

"Секретный ракетный проект под названием "Тайфун" реализовывался в течение нескольких лет, сказали источники без уточнения. Президентство оборонной промышленности, контролирующее разработку оружия местного производства, отказалось разглашать какую-либо информацию о проекте", - подчеркнули в ведомстве.

Также сообщается, что в 2019 году Россия передала систему С-400 Турции, которая надеялась, что их сотрудничество позволит ей разработать собственную систему противоракетной обороны. США в ответ ввели санкции против Турции и запретили поставки истребителей пятого поколения F-35.

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