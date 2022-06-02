Турция заявила о возможности вывезти 20 млн тонн украинского зерна
В Турции заявили о возможности вывезти украинское зерно. 20 миллионов тонн зерна будут доступны миру благодаря командному центру в Стамбуле
Об этом пишет Anadolu Agency.
Издание сообщает, что детали обсудят в ближайшие дни на встрече с участием представителей России, Украины, Турции и ООН. На четырехстороннем совещании будут решаться такие вопросы как маршрут, страхование и безопасность кораблей и разминирование территорий.
Дипломатические источники сообщили журналистам, что Путин и Зеленский положительно оценивают сотрудничество по созданию "зернового коридора".
Ожидается, что территории вокруг портов Черного моря будут разминированы, а запасы зерна безопасно попадут на внешние рынки.
- 26 мая Турция заявила, что договаривается с Россией и Украиной о коридоре для экспорта зерна.
- 30 мая список кораблей, которыми Россия пытается вывезти и продать украденное в Украине зерно и другие товары, передали советнику президента Турции.
- 2 июня прокуратура начала расследование незаконного вывоза похищенного Россией украинского зерна из-за оккупированного Крыма.
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