Турция заявила о возможности вывезти 20 млн тонн украинского зерна

Об этом пишет Anadolu Agency.

Издание сообщает, что детали обсудят в ближайшие дни на встрече с участием представителей России, Украины, Турции и ООН. На четырехстороннем совещании будут решаться такие вопросы как маршрут, страхование и безопасность кораблей и разминирование территорий.

Дипломатические источники сообщили журналистам, что Путин и Зеленский положительно оценивают сотрудничество по созданию "зернового коридора".

Ожидается, что территории вокруг портов Черного моря будут разминированы, а запасы зерна безопасно попадут на внешние рынки.

26 мая Турция заявила, что договаривается с Россией и Украиной о коридоре для экспорта зерна.

30 мая список кораблей, которыми Россия пытается вывезти и продать украденное в Украине зерно и другие товары, передали советнику президента Турции.

2 июня прокуратура начала расследование незаконного вывоза похищенного Россией украинского зерна из-за оккупированного Крыма.

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