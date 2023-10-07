Турция заявила о "нейтрализации" по крайней мере 14 курдских боевиков в Сирии
Министерство обороны Турции сообщило о "нейтрализации" по меньшей мере 14 боевиков. Турция заявила, что объекты запрещенных организаций являются "законными целями" ее вооруженных сил
Об этом сообщает Reuters.
Министерство обороны Турции заявило в субботу, что вооруженные силы страны "нейтрализовали" по меньшей мере 14 курдских боевиков на севере Сирии в результате ночных атак на объекты боевиков, поскольку конфликт в регионе обострился спустя почти неделю после взрыва бомбы в Анкаре.
На этой неделе Турция заявила, что все объекты, принадлежащие запрещенным боевикам Рабочей партии Курдистана (РПК) и сирийским курдским отрядам YPG, являются "законными целями" для ее вооруженных сил после того, как РПК взяла на себя ответственность за воскресный взрыв в Анкаре, в результате которого были ранены двое полицейских и убиты двое нападавших.
"Цели, принадлежащие террористам PKK/YPG на севере Сирии в районах проведения операций "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Мирная весна", терпели мощные удары в течение всей ночи", - заявили в министерстве, имея в виду регионы, где Турция ранее совершала вторжение.
"По предварительным данным, по меньшей мере 14 террористов были нейтрализованы", - добавили в министерстве, используя термин, который обычно означает "убиты".
- Поздно вечером в пятницу министерство обороны Турции сообщило, что турецкие военные нанесли воздушные удары на севере Сирии, уничтожив 15 боевых объектов, где, вероятно, находились боевики.
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