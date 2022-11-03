Турция заявила, что Швеция и Финляндия еще недостаточно сделали в рамках соглашения с НАТО
После выступления генсека НАТО Столтенберга министр иностранных дел Турции заявил, что Швеция и Финляндия еще недостаточно сделали в рамках соглашения с Альянсом
Об этом заявил в четверг, 3 ноября, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет Reuters.
"Министр иностранных дел Турции заявил в четверг, что Швеция и Финляндия выполнили еще не все обязательства по соглашению, подтверждающему их заявки на вступление в НАТО, и они все еще должны предпринять конкретные шаги", - говорится в сообщении.
Турецкий министр Мевлют Чавушоглу также подчеркнул, что новое правительство Швеции под руководством премьер-министра Ульфа Кристерссона решительно подходит к выполнению обязательств.
Генеральный секретарь НАТО заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции о вступлении в Североатлантический альянс.
- 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО, а 16 мая Швеция объявила, что подаст заявку на членство в Альянсе.
- 17 мая парламент Финляндии поддержал вступление в блок, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление 18 мая.
- 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
- 28 июня, перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
- 29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому союзу. Позже Владимир Путин сказал, что Москва ответит "симметрично" на установление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.
- Финляндия в мае вместе со Швецией подали заявки на вступление в НАТО, а в июне лидеры государств Альянса одобрили их вступление. Теперь парламенты всех 30 стран-членов НАТО должны ратифицировать протокол о членстве Финляндии и Швеции. Турция и Венгрия единственные страны, которые еще не сделали этого.
- Готовящийся правительством законопроект о вступлении Финляндии в Североатлантический Альянс не предусматривает запретов на размещение ядерного оружия или военных баз НАТО на финской территории, сообщили СМИ.
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