Турция заявила, что не поддержит санкции против РФ и останется на стороне дипломатии
Турция не планирует присоединяться к международным санкциям против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину и останется на стороне дипломатии
Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, сообщает Sabah .
Он отвечал на вопрос, присоединится ли Турция к международным газовым санкциям против РФ.
"Наш президент также заявил, что мы не хотим быть стороной санкций. Мы заявили, что мы на стороне дипломатии. Мы видим, что с газом у нас нет проблем", – сказал министр.
- Напомним, 27 февраля Турция впервые назвала нападение РФ на Украину войной и закрыла пролив Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.
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