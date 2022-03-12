Турция заявила, что не поддержит санкции против РФ и останется на стороне дипломатии

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, сообщает Sabah .



Он отвечал на вопрос, присоединится ли Турция к международным газовым санкциям против РФ.



"Наш президент также заявил, что мы не хотим быть стороной санкций. Мы заявили, что мы на стороне дипломатии. Мы видим, что с газом у нас нет проблем", – сказал министр.

Напомним, 27 февраля Турция впервые назвала нападение РФ на Украину войной и закрыла пролив Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.