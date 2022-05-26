Турция заявила, что не намерена отказываться от российского газа

Об этом сообщает издание Sabah со ссылкой на заявление Чавушоглу перед началом встречи глав МИД НАТО в Берлине.

По его словам, Турция не намерена отказываться от поставок природного газа из России, потому что это невозможно с точки зрения энергетической безопасности.

"Энергетический вопрос будет обсуждаться между министрами энергетики (Турции и Израиля – ред.). Мы сказали, что если Израиль достигнет объемов газа для экспорта в Европу, Турция станет единственным экономическим маршрутом (чтобы это осуществить, – ред.). У нас, Турции, нет проблем, и пока нет решения не покупать газ у России с точки зрения энергетической безопасности", – сказал министр.

Напомним, Европейские энергетические компании пошли по требованию России платы за газ рублями во избежание проблем со снабжением топлива. Природный газ будут покупаться с помощью новой платежной системы. Она предполагает создание двух счетов в российском Газпромбанке и позволяет Европе заявлять, что она технически платит за природный газ в евро, в то время как Россия сможет сказать, что получает оплату в рублях.

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