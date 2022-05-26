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Турция заявила, что не намерена отказываться от российского газа

26 мая, 2022 четверг
15:27
Мир

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна на данном этапе не намерена отказываться от закупки газа из России

Об этом сообщает издание Sabah со ссылкой на заявление Чавушоглу перед началом встречи глав МИД НАТО в Берлине.

По его словам, Турция не намерена отказываться от поставок природного газа из России, потому что это невозможно с точки зрения энергетической безопасности.

"Энергетический вопрос будет обсуждаться между министрами энергетики (Турции и Израиля – ред.). Мы сказали, что если Израиль достигнет объемов газа для экспорта в Европу, Турция станет единственным экономическим маршрутом (чтобы это осуществить, – ред.). У нас, Турции, нет проблем, и пока нет решения не покупать газ у России с точки зрения энергетической безопасности", – сказал министр.

  • Напомним, Европейские энергетические компании пошли по требованию России платы за газ рублями во избежание проблем со снабжением топлива. Природный газ будут покупаться с помощью новой платежной системы. Она предполагает создание двух счетов в российском Газпромбанке и позволяет Европе заявлять, что она технически платит за природный газ в евро, в то время как Россия сможет сказать, что получает оплату в рублях.

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