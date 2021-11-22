Турция завершает третью фазу испытаний собственной вакцины от коронавируса Turkovac

Об этом сообщает Daily Sabah.



Член Научного комитета министерства здравоохранения по коронавирусу профессор Альпер Шенер отметил, что для тестирования вакцины нужны добровольцы.



"Для третьего этапа испытания Turkovac необходимо около 3 тыс. человек. В настоящее время выполнено около двух третей работы. Наши граждане-добровольцы проявляют интерес к больницам, где проводятся исследования вакцины, чтобы завершить испытания", - сказал Шенер.



По словам Шенера, вакцина Turkovac показала положительные результаты. Исследования разработки вакцины против COVID-19 в Турции начались в первые дни пандемии.



Испытание вакцины планируется завершить до конца года, а в 2022 году - запустить массовое производство Turkovac.



Вакцина от коронавируса собственного производства должна обеспечить потребности Турции и при необходимости других стран.



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