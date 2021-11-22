Турция завершает третью фазу испытаний собственной вакцины от коронавируса Turkovac
В Турции близится к завершению третья фаза испытания вакцины собственного производства от COVID-19 Turkovac
Об этом сообщает Daily Sabah.
Член Научного комитета министерства здравоохранения по коронавирусу профессор Альпер Шенер отметил, что для тестирования вакцины нужны добровольцы.
"Для третьего этапа испытания Turkovac необходимо около 3 тыс. человек. В настоящее время выполнено около двух третей работы. Наши граждане-добровольцы проявляют интерес к больницам, где проводятся исследования вакцины, чтобы завершить испытания", - сказал Шенер.
По словам Шенера, вакцина Turkovac показала положительные результаты. Исследования разработки вакцины против COVID-19 в Турции начались в первые дни пандемии.
Испытание вакцины планируется завершить до конца года, а в 2022 году - запустить массовое производство Turkovac.
Вакцина от коронавируса собственного производства должна обеспечить потребности Турции и при необходимости других стран.
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