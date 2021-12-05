Турция заверила, что поставки в Украину "Байракторов" не связаны с напряжением на границе с РФ

Об этом Демир заявил в интервью Milliyet.

По его словам, поставки турецких ударных беспилотников "Байрактар" в Украину не связаны с напряженностью между Москвой и Киевом.

"Мы продали Украине партию БПЛА. Речь не идет о продаже, когда есть напряженность с Россией. Были договоренности о партии, о которой говорили с самого начала. Это не связано с последними событиями. Не должно складываться мнение, что Турция присылает Украине БПЛА через напряженность с Россией", - сказал Демир.