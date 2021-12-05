Турция заверила, что поставки в Украину "Байракторов" не связаны с напряжением на границе с РФ
Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что поставки беспилотников "Байрактар" не связаны с риском российского вторжения в Украину
Об этом Демир заявил в интервью Milliyet.
По его словам, поставки турецких ударных беспилотников "Байрактар" в Украину не связаны с напряженностью между Москвой и Киевом.
"Мы продали Украине партию БПЛА. Речь не идет о продаже, когда есть напряженность с Россией. Были договоренности о партии, о которой говорили с самого начала. Это не связано с последними событиями. Не должно складываться мнение, что Турция присылает Украине БПЛА через напряженность с Россией", - сказал Демир.
- 3 декабря сообщалось, что Турция продаст Украине больше "Байрактаров", разведывательно-ударного беспилотного комплекса, чем ожидалось.
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