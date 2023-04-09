Турция запустит свой первый спутник наблюдения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что первый турецкий спутник наблюдения высокого качества IMECE будет запущен на орбиту 11 апреля
Об этом он написал в twitter .
Отмечается, что спутник был изготовлен турецкими специалистами за государственный счет.
"Мы продолжим участвовать в глобальной космической гонке благодаря нашим обученным специалистам, полученным возможностям и разработанным технологиям", - пишет он.
- Основатель компании SpaceX Илон Маск анонсировал, что готовится первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship, разрабатываемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс.
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