Турция запустит свой первый спутник наблюдения

Об этом он написал в twitter .

Отмечается, что спутник был изготовлен турецкими специалистами за государственный счет.

"Мы продолжим участвовать в глобальной космической гонке благодаря нашим обученным специалистам, полученным возможностям и разработанным технологиям", - пишет он.