Турция запустила производство электрокаров: первым владельцем стал Эрдоган, второй автомобиль подарят Алиеву
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым владельцем электрического кроссовера Togg T10X местного производства
Об этом сообщает Uamotors.
На презентации с участием главы государства было представлено два электромобиля, красный и синий. Эрдоган присутствовал на западе вместе со своей женой Эминой и выбрал для себя синий автомобиль.
Следующим электромобиль получит президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Togg T10X является первым серийным электромобилем Турции: он поступил в производство в прошлом году, а недавно появился в продаже. Стоит новинка 1-1,6 миллиона лир (от 52 тысяч до 83,3 тысяч долларов). В базовой комплектации кроссовер С-класса оснащен одним электромотором мощностью 204 лошадиные силы. Запас хода на одном заряде составляет 314 км. Более продвинутый вариант будет двухмоторным 408-сильным и с автономностью более 500 км.
Первые клиенты начнут получать заказанные машины этого месяца. В Турции для стимулирования спроса электромобили установили около 2000 зарядных станций.
Второй машиной бренда в 2024 году должен стать седан С-класса.
- Напомним, в середине апреля компания Tesla снизила цены на электромобили в Европе, Израиле и Сингапуре, расширив глобальную учетную кампанию.
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