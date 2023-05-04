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Турция запустила производство электрокаров: первым владельцем стал Эрдоган, второй автомобиль подарят Алиеву

4 мая, 2023 четверг
06:06
Экономика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым владельцем электрического кроссовера Togg T10X местного производства

Об этом сообщает Uamotors.

На презентации с участием главы государства было представлено два электромобиля, красный и синий. Эрдоган присутствовал на западе вместе со своей женой Эминой и выбрал для себя синий автомобиль.

Следующим электромобиль получит президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Togg T10X является первым серийным электромобилем Турции: он поступил в производство в прошлом году, а недавно появился в продаже. Стоит новинка 1-1,6 миллиона лир (от 52 тысяч до 83,3 тысяч долларов). В базовой комплектации кроссовер С-класса оснащен одним электромотором мощностью 204 лошадиные силы. Запас хода на одном заряде составляет 314 км. Более продвинутый вариант будет двухмоторным 408-сильным и с автономностью более 500 км.

Первые клиенты начнут получать заказанные машины этого месяца. В Турции для стимулирования спроса электромобили установили около 2000 зарядных станций.

Второй машиной бренда в 2024 году должен стать седан С-класса.

  • Напомним, в середине апреля компания Tesla снизила цены на электромобили в Европе, Израиле и Сингапуре, расширив глобальную учетную кампанию.
Турция
Технологии
Реджеп Эрдоган
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