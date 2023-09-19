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Турция закупила уголь из временно оккупированных РФ украинских регионов на $14,3 млн, - Reuters

19 сентября, 2023 вторник
11:00
Экономика

В этом году в Турцию был экспортирован уголь на минимум $14,3 млн, добытый во временно оккупированных Россией районах Украины

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные российской таможни.

Отмечается, что в период с февраля по июль 2023 в Турцию прибыло около 160 тысяч тонн угля из оккупированных Донецкой и Луганской областей. Три производителя, указанные в таможенных данных, подтвердили агентству Reuters, что в течение этого периода они поставляли уголь из двух регионов в Турцию.

В отличие от США и Евросоюза Турция не ограничивала торговлю с Россией или территориями Украины, контролируемыми Москвой.

С тех пор, как Москва начала вторжение в феврале 2022 года, Турция – член НАТО, поддерживающий усилия Киева по отражению России – неоднократно заявляла, что признает территориальную целостность Украины. Анкара сыграла ключевую роль в посредничестве соглашения между воюющими странами, которое позволяло экспорт украинского зерна через Черное море.

Данные поставщика коммерческих торговых данных, полученные агентством Reuters, показали, что уголь не менее 10 производителей поступал в Турцию в период с февраля по июль. По данным статистики, Турция была крупнейшим экспортным направлением угля из оккупированных регионов, на ее долю пришлось 95% поставок за этот период.

Reuters добавляет, что продавцы угля зарегистрированы в России и на аннексированных территориях Украины, говорится в базе данных российских компаний Spark. По данным таможни, покупателями были компании, зарегистрированные в Гонконге, ОАЭ и оффшорных юрисдикциях, включая Белиз и Британские Виргинские острова. Турецких компаний в списке не было.

Хотя данные о коммерческой торговле не дают полной картины экспорта угля, они показывают, что часть угля шла через южнороссийский портовый город Ростов, а часть через черноморский порт Новороссийск, которые имеют железнодорожное сообщение с Донецком и Луганском.

Установленные Россией власти Донецкой и Луганской областей, а также украинское правительство не комментировали экспорт угля. Европейская комиссия отказалась от комментариев.

Санкции США, введенные 21 февраля 2022 г., за три дня до вторжения России в Украину, запрещают импорт США из так называемых Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) или экспорт в них. Через два дня Европейский Союз объявил о мерах, включая запрет на импорт товаров из двух регионов.

У Турции нет таких ограничений. Соединенные Штаты ввели санкции против компаний, в том числе Турции, которые, по их словам, поддерживают Москву в ее войне против Украины.

  • В апреле Reuters отмечал , что китайская компания приобрела слитки медных сплавов на сумму не менее $7,4 млн у предприятия, находящегося на оккупированной Россией части Украины.
  • Также 19 августа сообщалось , что российские фирмы, занимающиеся производством ракетных установок, бронетехники и стратегических бомбардировщиков, получили десятки тысяч поставок из Китая.
Мир
Россия
Турция
санкции против России
оккупированные территории
окупанти
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