Турция закрыла проход в Черное море для военных кораблей РФ, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция запретила России проход военных кораблей в Черном море
Об этом он написал в Twitter.
"Спасибо моему другу, господину президенту Эрдогану и турецкому народу за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь Украине сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет", - сообщил президент.
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