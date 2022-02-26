Турция закрыла проход в Черное море для военных кораблей РФ, - Зеленский

Об этом он написал в Twitter.



"Спасибо моему другу, господину президенту Эрдогану и турецкому народу за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь Украине сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет", - сообщил президент.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb