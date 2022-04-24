Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию

Об этом сообщает The Daily Sabah .

По словам министра иностранных дел Турция Мевлюта Чавушоглу, Анкара закрыла свое воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию.

Он объяснил, что Турция выдавала соответствующее разрешение России каждые три месяца и действие последнего истекло до апреля. С тех пор полеты прекратились.

О причинах такого решения Чавушоглу ничего не сказал.

18 апреля стало известно, что Турция развернула военную операцию против членов Рабочей партии Курдыстана в северной части Ирака.