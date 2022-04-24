Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию
Турция запретила российской авиации заходить в свое воздушное пространство на пути в Сирию
Об этом сообщает The Daily Sabah .
По словам министра иностранных дел Турция Мевлюта Чавушоглу, Анкара закрыла свое воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию.
Он объяснил, что Турция выдавала соответствующее разрешение России каждые три месяца и действие последнего истекло до апреля. С тех пор полеты прекратились.
О причинах такого решения Чавушоглу ничего не сказал.
- 18 апреля стало известно, что Турция развернула военную операцию против членов Рабочей партии Курдыстана в северной части Ирака.
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