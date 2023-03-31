Турция вызвала посла Дании из-за сожжения Корана в Копенгагене на акции протеста

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.

"Мы решительно осуждаем то, что преступление на почве ненависти, совершенное в Дании 24 марта против нашей Священной Книги, Корана и нашего славного флага, было разрешено снова совершить 31 марта, в Рамадан", - заявили в МИД.

Посла Дании в Анкаре Дэнни Аннана вызвали в министерство, призвав власти Дании "принять необходимые меры против виновных в этом преступлении и принять эффективные меры для предотвращения повторения подобных провокаций".

Датский общественный вещатель DR уточняет, что 24 и 31 марта перед турецким посольством в Копенгагене продолжались демонстрации, за которыми стоит группа Patrioterne Gar Live ("Патриоты в прямом эфире"). Утверждается, что в прошлую пятницу были сожжены экземпляры Корана и турецкий флаг перед зданием представительства Турции.