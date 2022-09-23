Турция выступает за отмену права вето в Совбезе ООН

Об этом сообщает государственное турецкое агентство Anadolu со ссылкой на заявление министра.

Чавушоглу подчеркнул, что большинство стран-членов ООН согласны с идеей реформирования организации. По его словам, призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана к реформированию ООН поддерживает все больше мировых лидеров, и это доказала текущая сессия Генеральной ассамблеи ООН.

Все больше политиков заявляют, что "мир больше, чем пять постоянных членов Совета безопасности ООН", подчеркнул Чавушоглу.

Заменой права вето, по его мнению, может стать принятие решений большинством голосов. Главное в этом вопросе – обеспечить максимальный охват и справедливость, сказал глава турецкой дипломатии.

В июне постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил , что Россия незаконно заняла место СССР в Совбезе. А в мае Кислица выразил мнение , что война РФ против Украины – результат безответственного самодовольства международного сообщества на протяжении последних 30 лет.

9 сентября постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Штаты поддерживают реформу Совбеза ООН , в том числе использование права вето.

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