Об этом сообщает Yeni Şafak .

Среди главных требований Швеции и Финляндии – отказ от поддержки рабочей партии Курдистана и других организаций, которые Турция считает террористическими.

Также от Стокгольма и Хельсинки требуют "комплексной борьбы с терроризмом" и прекращения контактов с организациями, замораживания их активов и запрета на курдские демонстрации в Швеции и Финляндии.

По информации издания, свои требования Анкара обнародовала 25 мая на встрече с представителями Швеции и Финляндии.

Полный список требований выглядит следующим образом:

обе страны должны поддержать Турцию в борьбе с террористическими организациями,

принять для борьбы с терроризмом необходимые правовые нормы,

пресекать попытки расширения представительств Рабочей партии Курдистана,

не допускать деятельность движения FETO, закрыть аффилированные с ним сайты и СМИ,

заморозить активы, связанные с терроризмом,

депортировать в Турцию причастных к терроризму лиц,

запретить упомянутым организациям демонстрации,

поделиться разведданными с Турцией,

снять ограничения на поставку оборонной промышленности в Турцию,

В Турции подчеркнули, что при вступлении в НАТО Швеция и Финляндия должны выполнить все эти требования.

13 мая Турция выступила против вступления Швеции и Финляндии в НАТО из-за убежища для курдов. Позже президент Эрдоган подтвердил , что Турция будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

29 мая стало известно, что Турция ожидает от Финляндии и Швеции шагов по противодействию курдам.

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