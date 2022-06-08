Турция выдвинула 10 требований для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, - СМИ
Анкара требует выполнить 10 требований для разблокирования вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Об этом сообщает Yeni Şafak .
Среди главных требований Швеции и Финляндии – отказ от поддержки рабочей партии Курдистана и других организаций, которые Турция считает террористическими.
Также от Стокгольма и Хельсинки требуют "комплексной борьбы с терроризмом" и прекращения контактов с организациями, замораживания их активов и запрета на курдские демонстрации в Швеции и Финляндии.
По информации издания, свои требования Анкара обнародовала 25 мая на встрече с представителями Швеции и Финляндии.
Полный список требований выглядит следующим образом:
- обе страны должны поддержать Турцию в борьбе с террористическими организациями,
- принять для борьбы с терроризмом необходимые правовые нормы,
- пресекать попытки расширения представительств Рабочей партии Курдистана,
- не допускать деятельность движения FETO, закрыть аффилированные с ним сайты и СМИ,
- заморозить активы, связанные с терроризмом,
- депортировать в Турцию причастных к терроризму лиц,
- запретить упомянутым организациям демонстрации,
- поделиться разведданными с Турцией,
- снять ограничения на поставку оборонной промышленности в Турцию,
В Турции подчеркнули, что при вступлении в НАТО Швеция и Финляндия должны выполнить все эти требования.
- 13 мая Турция выступила против вступления Швеции и Финляндии в НАТО из-за убежища для курдов. Позже президент Эрдоган подтвердил , что Турция будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
- 29 мая стало известно, что Турция ожидает от Финляндии и Швеции шагов по противодействию курдам.
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