Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя и ожидает положительного решения в ближайшие дни, - министр обороны Турции

Об этом идет речь на странице сайта министерства национальной обороны Турции.

Отвечая на вопрос о работе по эвакуации мирного населения, особенно граждан Турции, министр Акар заявил, что корабли для этого выделены и в ближайшие дни может быть положительное решение по эвакуации людей из Мариуполя.

Мы постоянно общаемся с министерствами обороны России и Украины. Как Турция, мы сделали и делаем все необходимое для безопасной эвакуации там, включая выделение кораблей. все, чтобы эвакуировать мирное население, но здесь есть двойной вопрос, часть города находится под контролем России, а другая часть под контролем Украины", - сказал министр.

Также он упомянул о минах, которые теперь регулярно обнаруживают в Черном море из-за действий российских войск.

Министр национальной обороны Хулуси Акар ответил на вопросы журналистов после заседания.

"У нас есть большие возможности для борьбы с этой проблемой. Мы быстро мобилизовали свои силы. Мы подняли готовность наших минных кораблей, морских патрульных самолетов, вертолетов, Команды БПЛА и SAS. Мы внимательно следим за развитием событий. Когда поступает любое сообщение , мы быстро реагируем", - добавил министр.

Отметим, что в Мариуполе за время блокады, по предварительным подсчетам, погибли около 22 тыс. человек.

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