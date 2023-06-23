Турция выдала лицензию на производство Bayraktar TB2 в Украине
Турция выдала лицензии на производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и Akinci в Украине. Завод будет запущен в работу в 2025 году
Об этом сообщил генеральный директор компании Халук Байрактор.
"Мы получили соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Baykar TB2 и Akıncı в Украине", – сказал Байкар.
Общий объем инвестиций, запланированных на строительство этих объектов, составляет 95,5 млн. долларов.
Справка: Компанию Baykar в 1986 году основал Оздемир Байрактар. Это был домашний бизнес, сосредоточенный на разработке авто запчастей. Однако сыновья основателя компании, Халук и Сельчук, увлекались авиацией. Получив техническое образование, они решили создать нечто более грандиозное, чтобы выйти на рынок. В 2000 году они принялись за разработку беспилотников.
Идея разработать турецкие БПЛА понравилась местной партии консерваторов, пришедшей к власти в 2002 году. Так началось их серийное производство.
Bayraktar TB2 может летать без перерыва 27 часов и поражать цели на расстоянии более 10 км. Однако чаще всего эти машины используются для корректировки огня и наблюдения за врагом. Хирургическая точность этих беспилотников позволяет минимизировать жертвы среди мирного населения.
- 8 августа 2022 стало известно, что Халук Байрактар приобрел в Украине участок для строительства завода по производству беспилотников "Байрактар". По его словам, этот проект был задуман еще до начала полномасштабной войны в Украине.
- В декабре посол Украины в Турции Василий Боднар спрогнозировал , что первые БПЛА будут выпущены через два года.
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